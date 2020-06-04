Касперская предупредила Мишустина о риске эмиграции IT-специалистов

В 2020–2021 годах Россию могут покинуть 10–15 тысяч ИТ-специалистов. Об этом в письме премьер-министру Михаилу Мишустину рассказали председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. С письмом ознакомился РБК.

Авторы письма отметили, что разработка программного обеспечения — высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа.

«На разработку IT- продуктов уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно. <...> Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала», — пишут Касперская и Макаров.

Авторы письма приводят данные опроса, согласно которому средняя выручка российских разработчиков ПО в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 10% компаний заявили о падении выручки более чем на 90%. Сокращение IT-сектора неизбежно приведет к снижению его экспортной активности, предупредили авторы.

Касперская и Макаров попросили правительство принять меры:

признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии и дать ей право на господдержку;

предоставить рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для IT-компаний за 2020 год и на 2021–2024 годы;

поддержать и/или субсидировать государственный спрос на российскую IT-продукцию.

По данным опроса, который ассоциация «Руссофт» в начале мая провела среди IT-компаний, 15% респондентов планируют сократить более 10% сотрудников. В целом сокращения планируют 42% компаний.

В то же время представитель рекрутингового портала HeadHunter заявил изданию, что IT-сфера относится к числу наименее пострадавших в период пандемии, а массовых сокращений и выхода на рынок ИТ-специалистов в апреле—мае не происходило.