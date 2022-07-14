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Казахстан решил переманить к себе ушедшие из России зарубежные компании

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших из России зарубежных компаний.

Казахстан решил переманить к себе ушедшие из России зарубежные компании

Это позволит республике нарастить производство товаров средних и верхних пределов, сообщил Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства, пишет ТАСС.

Иностранные компании массово стали приостанавливать или закрывать бизнесы на российском рынке после начала спецоперации на Украине. Точное количество ушедших брендов подсчитать невозможно из-за разной формы участия на рынке, к тому же некоторые из них возвращаются через другие страны. 

RB.RU также ведет список наиболее известных брендов, которые приостановили или полностью прекратили работу в России.

Фото на обложке: пресс-служба президента Казахстана

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