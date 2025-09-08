Открыть ИП в России: доля молодых предпринимателей — 23%

Молодёжь всё активнее идёт в бизнес, не откладывая старт на потом. По данным СберАналитики, исследовательского центра экосистемы Сбера, сегодня почти четверть индивидуальных предпринимателей в России — молодые люди до 35 лет. В общей структуре их доля составляет 23%.

Регионы-лидеры по молодым ИП

Наибольшая доля предпринимателей моложе 35 лет зафиксирована в республиках Северного Кавказа и в регионах Сибири. В Чечне почти 40% индивидуальных предпринимателей относятся к этой возрастной категории (38%). В Тыве и Ингушетии доля молодых ИП достигает 32%, в Дагестане — 31%, а в Северной Осетии и Татарстане — по 27%. Среди мегаполисов лидирует Москва с показателем 28%, за ней следует Санкт-Петербург (26%).

Популярные сферы бизнеса у молодых

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, молодёжь чаще всего открывает свое дело в сфере развлечений, спорта, культуры — 26%. Такой же процент приходится на образование, ещё 23% работают в сегменте информации и связи. Таким образом, новые ИП концентрируются там, где важны динамика, быстрая реакция и работа напрямую с клиентом.

Гендерный баланс в предпринимательстве

Среди молодых ИП 58% составляют мужчины и 42% — женщины. Перевес есть, но он не критический: доля женщин постепенно растёт. Этому способствует упрощение сервисов и развитие стартапов в сферах, которые не требуют крупных вложений в промышленность или инфраструктуру, что открывает для женщин больше возможностей в малом бизнесе.

Инструменты поддержки от Сбера

Сбер представил сервис «ИЗЗЗИ Бизнес», созданный специально для тех, кто только начинает свой путь в предпринимательстве. В рамках инициативы начинающим предпринимателям назначается ментор-практик, который помогает разбирать конкретные ситуации и даёт советы для немедленного применения. Помимо этого, участникам предоставляется пакет цифровых сервисов для бизнеса и начисляется до 100 тысяч бонусных баллов программы «СберБизнес Спасибо». Проект направлен на то, чтобы снизить вероятность ошибок на старте и обеспечить новичкам более уверенный вход в предпринимательство.

Контекст

Исследование СберАналитики опиралось на обобщённые и обезличенные данные: информацию о деятельности 7 млн юридических лиц, потребительские предпочтения 111 млн человек и сведения из более 70 различных источников. В выборку вошли показатели пола и возраста предпринимателей, регион их регистрации и сферы бизнеса. К категории «молодых» относились индивидуальные предприниматели младше 35 лет, их доля определялась как процент от общего числа активных ИП.

