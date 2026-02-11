Каждый четвертый смартфон в мире в 2025 году — iPhone

Apple сохраняет лидерство на рынке смартфонов, так как компании принадлежит почти четверть всех используемых устройств в мире, сообщается в аналитическом отчёте Counterpoint Research. Из всех представленных компаний только у Apple и Samsung больше миллиарда активных смартфонов. Глобальная база активных смартфонов выросла всего на 2% в 2025 году.

Apple и Samsung — вновь лидеры рынка

По данным Counterpoint Research, Apple занимает первое место по количеству устройств в мире: почти каждый четвёртый смартфон на планете — это iPhone. В 2025 году Apple выпустила больше новых смартфонов, чем остальные семь ведущих производителей вместе взятые. Samsung следует вторым с долей около 20% от всех устройств. Они контролируют 44% глобальной активной базы.

Успех компаний эксперты объясняют премиальным позиционированием и выстроенными экосистемами, обеспечивающими лояльность пользователей на протяжении долгого времени.

Более 80% рынка — у Xiaomi, OPPO и Vivo

Следующие места в рейтинге заняли производители, имеющие более 200 млн активных смартфонов. Среди них — Xiaomi, OPPO и Vivo. Вместе они занимают более 80% глобального рынка.

Последние места заняли HONOR, Motorola, realme и Google. Среди них только HONOR имеет более 200 млн смартфонов, а Motorola и realme только приближаются к этой отметке.

Люди стали дольше пользоваться телефонами

По данным отчёта, количество активных смартфонов выросло всего на 2% в этом году. Основными факторами стали удлинение циклов замены устройств почти до четырёх лет и рост доли подержанных смартфонов.

Благодаря тому, что устройства компаний-лидеров стали более долговечными, людям нужно реже их менять, однако это делает пользователей лояльнее к бренду и увеличивает количество покупок в экосистеме.

Эксперты рекомендуют компаниям делать смартфоны надежнее

По словам аналитиков, производителям следует акцентировать долгосрочное удержание пользователей, а не на объёмах поставок. Премиальные устройства с передовыми дисплеями, мощными аккумуляторами и качественными камерами способствуют покупкам в экосистеме.

В условиях замедления роста количества смартфонов в мире и ценового давления услуги становятся для компаний стабильным источником дохода, менее зависимым от циклов замены устройств. Это превращает каждый смартфон в долгосрочную платформу монетизации.

Контекст

По данным исследования Blink, в 2025 году большинство российских пользователей от 12 до 24 лет — 52% — выбирают платформу iOS. Самая популярная модель смартфона у этой группы — iPhone 13.

Телефоны на платформе Android отстают не сильно — 48% пользователей предпочитают эту систему.