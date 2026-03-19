Каждый второй россиянин зарабатывает на услугах в 2026 году — средний бюджет на продвижение составляет 8,8 тыс. ₽
В 44% случаев клиенты приходят с помощью сарафанного радио
Средний бюджет на продвижение услуг в России составляет около 8 800 рублей в месяц, сообщает Авито. При этом более половины исполнителей услуг не применяют платные инструменты. Основной поток клиентов по-прежнему приходит через личные контакты и онлайн-площадки объявлений.
Почти половина россиян зарабатывает на услугах
Согласно статистике, платные услуги оказывают каждый второй россиянин. При этом 13% делают это на постоянной основе, ещё 36% берутся за заказы периодически. Мужчины вовлечены активнее — 55% против 45% среди женщин. Самая высокая доля исполнителей услуг — среди молодёжи 18–24 лет, где услуги оказывают 56% респондентов.
Лидером по популярности стала категория ремонта и строительства — её выбрали 26% респондентов. За ней идут:
- образование и репетиторство — 19%,
- перевозки и курьерские услуги — 18%,
- IT- и творческие услуги набрали по 17%.
Выбор специализации различается по полу: мужчины чаще работают в ремонте (42%), перевозках и IT (по 26%), женщины — в сфере красоты (26%), образовании (23%) и творческой сфере (21%).
Заказы приходят через «сарафанное радио» и доски объявлений
Чаще всего клиенты приходят через личные офлайн-контакты — этот источник указали 44% опрошенных. Сайты объявлений используют 39%, социальные сети и мессенджеры — примерно по 30%. Собственные сайты или лендинги есть только у 7% исполнителей.
Платные инструменты используют меньше половины исполнителей — около 46%. Самостоятельно продвигают услуги каждый четвертый — через поднятие объявлений или запуск рекламы. Ещё 14% работают с агентствами.
Офлайн-рекламу применяют 10%, продвижение в соцсетях покупают 9%, в мессенджерах — 8%.
Зумеры тратят на продвижение в среднем 10 800 рублей
Средний бюджет на продвижение составляет 8 800 рублей в месяц. До 5 000 рублей тратят 31% исполнителей услуг, ещё 10% — от 5 000 до 10 000 рублей. Самые активные по инвестициям — молодые специалисты: в группе 18–24 лет средний бюджет достигает 10 800 рублей.
Для трети исполнителей основной формат — единичные заказы для конкретных клиентов. Смешанную модель с единичной и регулярной работой выбирает каждый четвёртый. Долгосрочные контракты есть у 11%.
Рынок частных услуг остаётся массовым и фрагментированным: почти половина россиян зарабатывает на заказах, но большинство не инвестирует в продвижение. При этом даже небольшие бюджеты позволяют конкурировать за клиентов на крупных платформах.
