Экс-владелец «Эльдорадо» разбился на вертолете у ледника Кник на Аляске

Миллиардер Петр Келлнер в возрасте 56 лет погиб в результате крушения вертолета у ледника Кник на Аляске, сообщило издание Alaskasnewssource.

Келлнер был самым богатым человеком в Чехии и владельцем компании PPF Group, его состояние оценивалось Forbes в $17,5 млрд. В 1998 году погибший основал сеть банков потребительского кредитования Home Credit. Затем банк начал сотрудничать с магазинами бытовой техники «Эльдорадо», уточняет РБК.

В кризис 2008 года PPF Group помогла ритейлеру займом в обмен на долю в компании. Вскоре чешская компания стала 100% владельцем «Эльдорадо», а в 2016 году продала сеть финансовой группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Вертолет с бизнесменом на борту разбился 27 марта, погибло 5 человек, один — выжил, находится в тяжелом состоянии. Причины крушения выясняются Национальным советом по безопасности на транспорте США. Уточняется, что похороны Петра Келлнера пройдут только с участием близких членов семьи.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!