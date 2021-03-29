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Экс-владелец «Эльдорадо» разбился на вертолете у ледника Кник на Аляске

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Миллиардер Петр Келлнер в возрасте 56 лет погиб в результате крушения вертолета у ледника Кник на Аляске, сообщило издание Alaskasnewssource.

Экс-владелец «Эльдорадо» разбился на вертолете у ледника Кник на Аляске

Келлнер был самым богатым человеком в Чехии и владельцем компании PPF Group, его состояние оценивалось Forbes в $17,5 млрд. В 1998 году погибший основал сеть банков потребительского кредитования Home Credit. Затем банк начал сотрудничать с магазинами бытовой техники «Эльдорадо», уточняет РБК.

В кризис 2008 года PPF Group помогла ритейлеру займом в обмен на долю в компании. Вскоре чешская компания стала 100% владельцем «Эльдорадо», а в 2016 году продала сеть финансовой группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Вертолет с бизнесменом на борту разбился 27 марта, погибло 5 человек, один — выжил, находится в тяжелом состоянии. Причины крушения выясняются Национальным советом по безопасности на транспорте США. Уточняется, что похороны Петра Келлнера пройдут только с участием близких членов семьи.

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