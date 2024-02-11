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Минобрнауки ускорило процесс создания детских комнат в вузах

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Минобрнауки предложило создать в российских вузах комнаты для детей преподавателей и студенток. Об этом в ходе выступления в честь Международного дня женщин и девочек в науке рассказала замглавы ведомства Ольга Петрова.

Минобрнауки ускорило процесс создания детских комнат в вузах

«Это нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы ребенку было спокойно», — цитирует Петрову РИА.

Заместитель главы Минобрнауки добавила, что в этом году появятся и другие меры поддержки. Кроме того, министерство продолжит создавать «комфортную экосистему для женщин» и их возможности самореализоваться.

Вопрос о создании детских комнат в российских вузах и колледжах, как писал «Коммерсант», еще в 2019 году рассматривал Минтруд.

Вновь эта тема поднялась в мае 2023 года, когда уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец написала письмо с предложением создать детские комнаты при вузах на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Специальные комнаты для детей сотрудников и студентов уже есть в некоторых вузах. Например, согласно данным сайта, в НИУ ВШЭ.

Фото: Unsplash

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