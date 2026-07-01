Кикшеринг «Юрент» анонсировал коллаборацию с «Гжелью» — художники вручную расписали 10 электросамокатов сервиса

Сервис кикшеринга Юрент совместно с Объединением «Гжель» представил новую коллекцию СИМ: художники вручную расписали десять самокатов, создав для каждого из них уникальный рисунок в стиле традиционной гжели. С 1 июля арендовать кастомные самокаты можно на парковке Юрент на Воробьёвых горах.

Каждый самокат расписали вручную

Работа над проектом проходила на территории производства Объединения «Гжель» в Московской области. Над оформлением самокатов работали десять художников, каждый из которых создал собственный рисунок. В частности, они использовали мотивы гжельской росписи XIX века, объединив традиционные растительные элементы с геометрическими узорами.

В результате художники расписали вручную сразу 10 электросамокатов сервиса.

Задача коллаборации — переосмыслить традиционный народный промысел

В Юрент подчеркнули, что цель проекта — показать, как один из самых узнаваемых символов русского декоративного искусства может органично вписаться в современное городское пространство.

В компании также сообщили, что самокаты становятся ежедневной частью маршрутов большого числа жителей города, поэтому проект позволит познакомить с гжельской росписью людей, которые раньше не сталкивались с подобным видом народного искусства.

Контекст

Ранее сервис кикшеринга Юрент запустил социальную программу «Юрент Рядом», в рамках которой медицинские учреждения, благотворительные организации, волонтёры и городские службы смогут бесплатно или на специальных условиях использовать электросамокаты для работы. Проект уже действует более чем в 80 городах России, а его участники совершили свыше 15 тыс. поездок.

Юрент запустил социальную программу — самокаты теперь смогут использовать врачи, волонтёры и городские службы В рамках проекта «Юрент Рядом» уже совершено более 15 тысяч поездок Читайте также

К программе уже присоединились сотрудники полиции федеральной территории «Сириус», коммунальные службы Тюмени, волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и участковые педиатры детской поликлиники №8 Челябинска.

Подать заявку на участие могут медицинские учреждения, благотворительные фонды, волонтёрские объединения и другие социально значимые организации.