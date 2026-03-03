Кинопоиск объявил о смене руководства: новым генеральным директором компании стал Николай Буц

Кинопоиск объявил о назначении Николая Буца на пост генерального директора, передают «Ведомости». До этого Буц занимался контентной политикой сервиса и курировал направление оформления лицензий для видео в фантехе Яндекса. Бывший CEO Александр Дунаевский займётся разработкой индивидуальных ИИ-продуктов «Плюса».

Николай Буц ранее лицензировал видеоконтент в Яндексе

До назначения Николай Буц курировал контентное направление Кинопоиска и отвечал за лицензирование видеоконтента в фантех-подразделении Яндекса.

Более пяти лет он выстраивал стратегию наполнения сервиса, вёл переговоры с правообладателями. Также он занимался закупкой и расширением каталога, а также укреплением позиций платформы среди ведущих онлайн-кинотеатров.

Бывший CEO Кинопоиска займётся развитием ИИ

Александр Дунаевский был назначен генеральным директором Кинопоиска 11 июля 2024 года. До этого он работал в сервисе директором по продукту, отвечал за развитие стриминга, билетного направления и редакционных медиа, а также занимал позиции в Яндекс Директе, Афише и Газпром-Медиа.

Теперь Александр Дунаевский переходит в новое направление внутри экосистемы. Он возглавит развитие индивидуальных ИИ-продуктов Плюса и фантех-сервисов Яндекса. Он будет внедрять технологии искусственного интеллекта в развлекательные решения и улучшать персонализацию пользовательского опыта.

За время работы Дунаевского Кинопоиск укрепил позиции на рынке видеостриминга и вышел на показатель 18,5 млн подписчиков Яндекс.Плюс за один месяц. В конце 2025 года сервис объявил о переходе к модели платформы: клиенты получили возможность оформлять подписки на сторонние онлайн-кинотеатры через интерфейс Кинопоиска и находить контент из разных источников — стримингов, телеканалов и кинопроката — через единую систему рекомендаций.

Контекст

Осенью 2025 года платформа начала работать как агрегатор контента: пользователи могут оформлять подписки на партнёрские онлайн-кинотеатры прямо в интерфейсе сервиса без подключения «Яндекс Плюса». Уже доступна подписка на Иви и запущены витрины телеканалов ТНТ и Первого канала, а также межплатформенные рекомендации.

Участники рынка поддержали инициативу, отметив тренд на партнёрства и упрощение подписочной модели. В Start прогнозировали, что такой формат способен принести рынку более 40 млрд рублей дополнительной выручки за три года.

Смена руководства Кинопоиска отражает перераспределение управленческого фокуса внутри экосистемы — от операционного развития стриминга к масштабированию ИИ-решений в развлекательных сервисах.