В работе «Кинопоиска» произошел сбой 17 февраля

Сообщения о проблемах стали поступать около 19:00 мск. По данным «Сбой.рф», на пике в 19:45 мск количество жалоб на неполадки в работе «Кинопоиска» отправили 595 пользователей, на Downdetector.su на максимуме в 20:15 мск о проблемах сообщили 507 пользователей. Сетевой сбой на максимуме в 20:15 составил 0,4%, говорится на Downdetector.su. В частности, пользователи платформы пишут о проблемах в загрузке сайта сервиса и воспроизведении видео.

На «Сбой.рф» о неполадках в работе онлайн-кинотеатра чаще всего сообщали пользователи из Москвы (33%) и Санкт-Петербурга (14%), на Downdetector.su — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Нижегородской области (по 8 и 6% соответственно).

Предыдущий сбой в работе «Кинопоиска» произошел 11 декабря одновременно с онлайн-кинотеатром ivi. Тогда на неполадки в работе сервисов пожаловались почти 6,5 тыс. человек. Пользователи на «Сбой.РФ» писали, что столкнулись с отключением сервисов на смартфонах и телевизорах.

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