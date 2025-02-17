Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

В работе «Кинопоиска» произошел сбой 17 февраля

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

В работе сервиса «Кинопоиск» (принадлежит Yandex) произошел сбой вечером 17 февраля, следует из данных «Сбой.рф» и Downdetector.su.

В работе «Кинопоиска» произошел сбой 17 февраля
  1. Новости

Сообщения о проблемах стали поступать около 19:00 мск. По данным «Сбой.рф», на пике в 19:45 мск количество жалоб на неполадки в работе «Кинопоиска» отправили 595 пользователей, на Downdetector.su на максимуме в 20:15 мск о проблемах сообщили 507 пользователей. Сетевой сбой на максимуме в 20:15 составил 0,4%, говорится на Downdetector.su. В частности, пользователи платформы пишут о проблемах в загрузке сайта сервиса и воспроизведении видео.

На «Сбой.рф» о неполадках в работе онлайн-кинотеатра чаще всего сообщали пользователи из Москвы (33%) и Санкт-Петербурга (14%), на Downdetector.su — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Нижегородской области (по 8 и 6% соответственно).

Предыдущий сбой в работе «Кинопоиска» произошел 11 декабря одновременно с онлайн-кинотеатром ivi. Тогда на неполадки в работе сервисов пожаловались почти 6,5 тыс. человек. Пользователи на «Сбой.РФ» писали, что столкнулись с отключением сервисов на смартфонах и телевизорах.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме