Бренд коньяка «Киновский» сменил владельца

Популярный российский бренд коньяка сменил владельца. Группа компаний «Алвиса», которая продает коньяк под брендом «Старейшина», а также виски, водку и вермут, закрыла сделку по приобретению московского бренда «Киновский».
О закрытии сделки по приобретению бренда «Киновский» RB рассказали в пресс-службе группы компаний «Алвиса». Она выкупила бренд у московского завода «КиН».
«Алвиса» планирует разливать более 1 млн декалитров «Киновского» ежегодно на заводе в Москве, который приобрела специально для этих целей. Реализация объемов разлива позволит «Киновскому» войти в тройку лидеров коньячного рынка России.
Группа компаний «Алвиса», помимо «Киновского», владеет брендами коньяка «Старейшина», виски Nucky Thompson и Glen Eagles, водки Montblanc, вермута Delasy. В 2021 году группа продала более 4 млн декалитров алкогольной продукции, в бутылках это составляет более 68 млн штук.
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Фото на обложке: 5PH /
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