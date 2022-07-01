Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Созданный Мосбиржей клуб защиты инвесторов будет отстаивать интересы россиян за рубежом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа анонсировала создание клуба защиты инвесторов. Он будет заниматься отстаиванием интересов россиян за рубежом, в том числе оспариванием санкций. Ранее под ограничения попал Национальный расчетный депозитарий – заблокированными оказались ценные бумаги на сумму 6 трлн рублей.

Созданный Мосбиржей клуб защиты инвесторов будет отстаивать интересы россиян за рубежом

Идею Мосбиржи о создании клуба поддержали представители Национального расчетного депозитария (НРД), крупнейших банков, брокеров, профессиональных ассоциаций, сообщается на сайте Мосбиржи.

«Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка», – говорится в сообщении.

Клуб займется защитой интересов российских инвесторов и НРД в европейской юрисдикции. Особое внимание уделят защите прав неквалифицированных инвесторов.

Организация планирует оспорить санкции, которые Евросоюз ввел против НРД, в результате чего ценные бумаги резидентов России на сумму 6 трлн рублей (по оценке Банка России) оказались заблокированными.

Фото на обложке: hottg

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Акции «Газпрома» рухнули на 30% после решения не выплачивать дивиденды
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 Решение Сбербанка о невыплате дивидендов не отразилось на котировках акций на Мосбирже
  4. 4 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  5. 5 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2022

«Быстрый старт ВКонтакте»

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

Все ВОЗМОЖНОСТИ