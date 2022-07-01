Созданный Мосбиржей клуб защиты инвесторов будет отстаивать интересы россиян за рубежом

Мосбиржа анонсировала создание клуба защиты инвесторов. Он будет заниматься отстаиванием интересов россиян за рубежом, в том числе оспариванием санкций. Ранее под ограничения попал Национальный расчетный депозитарий – заблокированными оказались ценные бумаги на сумму 6 трлн рублей.
Идею Мосбиржи о создании клуба поддержали представители Национального расчетного депозитария (НРД), крупнейших банков, брокеров, профессиональных ассоциаций, сообщается на сайте Мосбиржи.
«Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка», – говорится в сообщении.
Клуб займется защитой интересов российских инвесторов и НРД в европейской юрисдикции. Особое внимание уделят защите прав неквалифицированных инвесторов.
Организация планирует оспорить санкции, которые Евросоюз ввел против НРД, в результате чего ценные бумаги резидентов России на сумму 6 трлн рублей (по оценке Банка России) оказались заблокированными.
Фото на обложке: hottg
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