Созданный Мосбиржей клуб защиты инвесторов будет отстаивать интересы россиян за рубежом

Мосбиржа анонсировала создание клуба защиты инвесторов. Он будет заниматься отстаиванием интересов россиян за рубежом, в том числе оспариванием санкций. Ранее под ограничения попал Национальный расчетный депозитарий – заблокированными оказались ценные бумаги на сумму 6 трлн рублей.

Идею Мосбиржи о создании клуба поддержали представители Национального расчетного депозитария (НРД), крупнейших банков, брокеров, профессиональных ассоциаций, сообщается на сайте Мосбиржи.

«Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка», – говорится в сообщении.

Клуб займется защитой интересов российских инвесторов и НРД в европейской юрисдикции. Особое внимание уделят защите прав неквалифицированных инвесторов.

Организация планирует оспорить санкции, которые Евросоюз ввел против НРД, в результате чего ценные бумаги резидентов России на сумму 6 трлн рублей (по оценке Банка России) оказались заблокированными.

Фото на обложке: hottg