Исследование рынка: количество финтех-стартапов в Казахстане за 5 лет выросло в 4 раза

Количество финтех-стартапов в Казахстане за 5 лет выросло в 4 раза. В стране представлены таких 200 стартапов, они являются лидерами по объему привлеченных инвестиций. Эксперты нескольких компаний провели совместное исследование финансового рынка Казахстана, по итогам которого выделили главные тренды, формирующие финтех-рынок республики.

В период с 2019 по 2023 год количество пользователей онлайн-банкинга в Казахстане увеличилось в 4,6 раза с 5 млн до 23,1 млн человек. Об этом говорится в результатах совместного исследования Rise Research, Национальной платежной корпорации Казахстана, Mastercard и Tarlan Payments.

Доля безналичных платежей в Казахстане к маю 2024 года достигла рекордных 89%. Это обусловлено в том числе ростом количества представленных на рынке финтех-стартапов. За последние пять лет их число увеличилось в 4 раза и достигло 200.

Финтех-стартапы стали лидерами по объему привлеченных инвестиций. На их долю в 2023 году пришлось 40% всего венчурного финансирования в Казахстане.

«Вместе с этим за последние пять лет число не-банковских финтехов выросло в 4 раза. Появилось больше специализированных направлений, таких как криптобиржи, eKYC, AML, антифрод и диджитал-кредитование, что говорит о расширении и углублении финтех-экосистемы», — отметили авторы исследования.

Главными трендами, формирующими финтех-рынок страны, эксперты назвали внедрение ИИ, новые финансовые продукты для малого и среднего бизнеса, сервисы рассрочки, цифровой тенге и финансовые активы.

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