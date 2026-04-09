Количество неисправных вагонов в РЖД всего за год выросло на 84% — к началу марта их число достигло 160 тыс. единиц

Число неисправных грузовых вагонов РЖД выросло на 84% менее чем за год и достигло 158 тыс. единиц, сообщают «Ведомости». Это 11% от всего парка компании. Рост доли неисправных вагонов может привести к дефициту на станциях погрузки и росту стоимости аренды железнодорожного транспорта, передают эксперты.

РЖД стала почти вдвое реже ремонтировать вагоны из-за оптимизации расходов

Сейчас около 80% вагонов, которые не используют в работе, — это транспорт с поломками. Для сравнения: в период с 2024 года по первую половину 2025-го этот показатель составлял лишь 6%. Всего количество сломанного железнодорожного транспорта достигло 158 тыс. единиц к концу февраля 2026 года.

С октября 2025 года по февраль 2026-го объём неисправного парка вырос почти вдвое. В результате этого на рынке фактически исчез оперативный резерв вагонов, который можно использовать, если в каких-то регионах транспортных средств не будет хватать.

Читайте также: РЖД готовы продать Рижский вокзал на аукционе: стартовая цена лота — 4 млрд ₽

Одной из причин большой доли неисправных вагонов стала оптимизация расходов операторов. На фоне падения цен на аренду подвижного состава примерно на 70% компания начала сокращать бюджеты на ремонт. Это привело к снижению объёмов восстановительных работ:

в конце 2024 года РЖД проводила 38–39 тыс. ремонтов в месяц,

в начале 2026-го — 20–23 тыс.

Не хватает исправных вагонов без крыши и цистерн для бензина и нефти

По оценке Института проблем естественных монополий, на который ссылаются «Ведомости», дефицит исправных вагонов может начаться уже в апреле–мае 2026 года. В первую очередь нехватка транспорта затронет регионы массовой погрузки.

Читайте также: РЖД сократит центральный аппарат на 15%: около 6 тыс. сотрудников потеряют рабочие места в 2026 году

Эксперты ожидают, что весной произойдёт дефицит полувагонов (без крыши) и нефтебензиновых цистерн. Операторы уже вынуждены увеличивать объёмы ремонтов, чтобы обеспечить выполнение контрактов и избежать нехватки исправного подвижного состава.

Аренда вагонов вырастет к концу года на 10–20%

К концу года аналитики допускают рост ставок аренды вагонов на 10–20%. Одновременно может возникнуть дефицит производственных мощностей и увеличиться спрос на новые вагоны.

Одновременно сокращается выпуск подвижного состава. В 2026 году он снизится на 30% год к году — до 38,5–41,5 тыс. единиц. Данные Объединения вагоностроителей, на которые ссылаются «Ведомости», подтверждают тренд: в январе–феврале производство грузовых вагонов уже упало на 48% по сравнению с началом прошлого года — до 5,8 тыс. единиц.

Читайте также: РЖД выставили на торги небоскрёб в Москва-Сити: стартовая цена — 280 млрд ₽, аукцион назначен на 21 мая 2026 года

В РЖД сообщили «Ведомостям», что в феврале и марте из длительного отстоя было возвращено в эксплуатацию 16,8 тыс. грузовых вагонов. Это, по мнению представителей компании, позволило сформировать запас транспорта под текущие объёмы перевозок.