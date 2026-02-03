Число утечек рабочих данных через ChatGPT выросло в 30 раз

Российские компании в 2025 году передали в общедоступные ИИ-сервисы в 30 раз больше чувствительной информации, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ИБ-компании «Солар». Основным источником утечек стали сами сотрудники, которые загружают корпоративные данные в ChatGPT и аналогичные сервисы для решения рабочих задач.

Через ChatGPT проходит 46% конфиденциальных корпоративных файлов

По данным исследования компании «Солар», пока использование нейросетей не контролируется работодателем, сотрудники активно прибегают к ИИ-ботам для анализа данных, подготовки саммари, автоматизации расчётов и написания кода.

Для этого они передают ИИ-сервисам презентации, стратегические документы, аналитические таблицы и исходный код, а также финансовые отчёты и клиентские базы данных.

Согласно аналитике компании, сегодня через ChatGPT проходит 46% всех файлов, которые сотрудники загружают в нейросети. Подобные действия, по мнению аналитиков, часто совершаются без осознания рисков и фактически превращают персонал в один из ключевых источников утечек информации.

Анализ основан на трафике 150 российских организаций

Исследование проводилось на основе анализа сетевого трафика 150 организаций — клиентов «Солара». В выборку вошли компании из:

госсектора,

финансовой сферы,

промышленности,

ритейла,

e-commerce,

телекоммуникаций,

IT-отрасли.

По оценке «Солара», около 60% компаний РФ до сих пор не регулируют использование ИИ сотрудниками.

Контекст

На фоне растущих утечек данных через ИИ-сервисы важно понимать, насколько глубоко эти технологии проникли в бизнес-среду. Согласно исследованию Яндекса, к началу 2026 года более 40% предпринимателей по всей России уже используют нейросети в работе, причем лидером стала Казань (62%). Основные сферы применения — автоматизация рутинных процессов, анализ данных и создание контента.

При этом уровень владения инструментами повсеместно остается низким: в среднем предприниматели оценивают свои навыки на 2 балла из 5. Это создаёт рискованный парадокс: бизнес массово делегирует ИИ рабочие задачи, включая обработку информации, но не обладает достаточной экспертизой.