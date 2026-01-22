Почти половина предпринимателей по всей России уже применяют нейросети: Казань — лидер по использованию ИИ
ИИ используют 40% предпринимателей в России в 2026 году
Более 40% предпринимателей по всей России уже используют искусственный интеллект в работе. Чаще всего нейросети применяют для автоматизации рутинных процессов, анализа данных и создания контента, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Бизнес активно внедряет ИИ в ежедневные операции, но уровень владения инструментами остаётся низким — в среднем 2 балла из 5.
Большинство предпринимателей делегируют задачи ИИ
Городские сервисы Яндекса провели исследование среди более чем 1300 владельцев бизнеса из городов-миллионников.
По результатам выяснилось, что большинство предпринимателей — 40% — уже делегируют ИИ часть задач, а 23% регионального бизнеса планирует начать это делать в ближайшее время. Автоматизация отдельных процессов позволяет быстрее принимать решения и снижать нагрузку на сотрудников.
Регионы обошли Москву по использованию ИИ
Наиболее активно ИИ-инструменты используют предприниматели в отдельных городах, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Лидером стала Казань, где нейросети применяют 62% предпринимателей. В Санкт-Петербурге этот показатель достиг 50%, в Красноярске — 48%, в Воронеже — 47%, в Ростове-на-Дону — 46%.
Эти значения превышают уровень использования ИИ среди предпринимателей в Москве, где, по данным исследования, нейросети применяют более 40% респондентов.
Почти половина бизнеса в Москве обращается к ИИ каждую неделю
В регионах предприниматели чаще всего используют нейросети для следующих задач:
- 40% — для сбора информации и анализа бизнес-процессов;
- 37% — для создания контента;
- 27% — для анализа данных и выстраивания прогнозов.
В Москве структура использования ИИ отличается. Чаще всего предприниматели применяют нейросети:
- 43% — для поиска информации;
- 23% — для генерации контента;
- 20% — для анализа данных и прогнозирования.
46% московских предпринимателей обращаются к ИИ несколько раз в неделю, ещё около четверти — раз в месяц. Каждый пятый использует нейросети ежедневно. В большинстве случаев (81%) пользователи остаются довольны результатами.
Большинство россиян считают, что плохо работают с ИИ
Более трети предпринимателей в регионах используют ИИ несколько раз в неделю, четверть — ежедневно. При этом уровень владения инструментами остаётся низким: в среднем региональные предприниматели оценивают свои навыки на 2 балла из 5.
Даже в Москве большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с нейросетями. Опрошенные признались, что пробовали использовать их только один-два раза, не умеют писать промпты или не знают всех возможностей инструментов.
ИТ и финансы — лидеры по использованию ИИ
Наиболее опытными, оценивающими свои компетенции в среднем на 4 балла из 5, пользователями ИИ в регионах стали предприниматели:
- из сферы ИТ,
- общепита,
- образования и науки,
- маркетинга и автомобильной отрасли.
В Москве ИИ чаще всего используют предприниматели:
- из финансового сектора,
- ритейла и e-commerce,
- строительства,
- архитектуры и дизайна.
Контекст
Исследование показало, бизнес как в Москве, так и в регионах, сфокусировался на внедрении ИИ. При этом сценарии использования схожи — автоматизация, аналитика и контент — а ключевым ограничением остаётся уровень владения технологиями, а не доступ к ним.
