ИИ используют 40% предпринимателей в России в 2026 году

Более 40% предпринимателей по всей России уже используют искусственный интеллект в работе. Чаще всего нейросети применяют для автоматизации рутинных процессов, анализа данных и создания контента, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Бизнес активно внедряет ИИ в ежедневные операции, но уровень владения инструментами остаётся низким — в среднем 2 балла из 5.

Большинство предпринимателей делегируют задачи ИИ

Городские сервисы Яндекса провели исследование среди более чем 1300 владельцев бизнеса из городов-миллионников.

По результатам выяснилось, что большинство предпринимателей — 40% — уже делегируют ИИ часть задач, а 23% регионального бизнеса планирует начать это делать в ближайшее время. Автоматизация отдельных процессов позволяет быстрее принимать решения и снижать нагрузку на сотрудников.

Регионы обошли Москву по использованию ИИ

Наиболее активно ИИ-инструменты используют предприниматели в отдельных городах, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Лидером стала Казань, где нейросети применяют 62% предпринимателей. В Санкт-Петербурге этот показатель достиг 50%, в Красноярске — 48%, в Воронеже — 47%, в Ростове-на-Дону — 46%.

Эти значения превышают уровень использования ИИ среди предпринимателей в Москве, где, по данным исследования, нейросети применяют более 40% респондентов.

Почти половина бизнеса в Москве обращается к ИИ каждую неделю

В регионах предприниматели чаще всего используют нейросети для следующих задач:

40% — для сбора информации и анализа бизнес-процессов;

37% — для создания контента;

27% — для анализа данных и выстраивания прогнозов.

В Москве структура использования ИИ отличается. Чаще всего предприниматели применяют нейросети:

43% — для поиска информации;

23% — для генерации контента;

20% — для анализа данных и прогнозирования.

46% московских предпринимателей обращаются к ИИ несколько раз в неделю, ещё около четверти — раз в месяц. Каждый пятый использует нейросети ежедневно. В большинстве случаев (81%) пользователи остаются довольны результатами.

Большинство россиян считают, что плохо работают с ИИ

Более трети предпринимателей в регионах используют ИИ несколько раз в неделю, четверть — ежедневно. При этом уровень владения инструментами остаётся низким: в среднем региональные предприниматели оценивают свои навыки на 2 балла из 5.

Даже в Москве большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с нейросетями. Опрошенные признались, что пробовали использовать их только один-два раза, не умеют писать промпты или не знают всех возможностей инструментов.

ИТ и финансы — лидеры по использованию ИИ

Наиболее опытными, оценивающими свои компетенции в среднем на 4 балла из 5, пользователями ИИ в регионах стали предприниматели:

из сферы ИТ,

общепита,

образования и науки,

маркетинга и автомобильной отрасли.

В Москве ИИ чаще всего используют предприниматели:

из финансового сектора,

ритейла и e-commerce,

строительства,

архитектуры и дизайна.

Контекст

Исследование показало, бизнес как в Москве, так и в регионах, сфокусировался на внедрении ИИ. При этом сценарии использования схожи — автоматизация, аналитика и контент — а ключевым ограничением остаётся уровень владения технологиями, а не доступ к ним.