Доля женщин-соискательниц в IT выросла на 11% за 4 года: на руководящие роли претендует каждая третья
Доля женщин-соискательниц в IT в 2026 году выросла до 38%
За последние четыре года доля женщин среди соискателей в сфере информационных технологий выросла сразу на 11% — до 38%, сообщает hh.ru. Больше всего женщин среди молодых кандидатов: в группе до 17 лет девушки формируют 47% IТ-резюме, в категории 18–24 лет — 41%. При этом зарплатные ожидания в их резюме ниже, чем у мужчин.
Более 15 тыс. управленческих резюме — от женщин
Женщины активнее заявляют о себе не только на позициях начального и среднего уровня, но и в управлении. За последний год на платформе размещено более 15 тыс. резюме женщин, ориентированных на руководящие должности в IT. Это 32% от общего числа управленческих резюме в отрасли.
Среди направлений, где женщины чаще всего претендуют на топ-позиции:
- директор по информационным технологиям;
- руководитель группы разработки;
- технический директор.
Максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях — в DevOps, минимальный — у тестировщиков
Существенная разница в зарплатных ожиданиях сохраняется в ряде технических специализаций. Самый заметный разрыв зафиксирован у DevOps-инженеров: мужчины указывают медиану 200 тыс. руб., женщины — 118 тыс. руб. Значительное различие наблюдается и среди руководителей групп разработки: мужчины рассчитывают в среднем на 281,9 тыс. руб., женщины — на 202,2 тыс. руб.
В отдельных направлениях различия менее выражены. У тестировщиков разница в ожиданиях составляет всего 15,2 тыс. руб. Близкая ситуация у гейм-дизайнеров: мужчины указывают медиану 76,7 тыс. руб., женщины — 60,2 тыс. руб.
Больше резюме — у молодых соискательниц
Среди самых молодых соискателей гендерный баланс в IT почти выровнялся: в группе до 17 лет на девушек приходится 47% резюме. В категории 18–24 лет их доля составляет уже 41%, что также близко к равному распределению. Потенциально высокая доля женщин в младших возрастных группах может в перспективе увеличить их представленность в отрасли.
Разрыв в зарплатных ожидания тоже усиливается с возрастом. В группе 19–30 лет женщины рассчитывают в среднем на 68 тыс. руб., мужчины — на 89 тыс. руб. Среди специалистов 31–40 лет различие становится более существенным: медианные ожидания женщин составляют 98 тыс. руб., мужчин — 152 тыс. руб.
Контекст
Рост доли женщин в IT происходит на фоне устойчивого спроса на технические профессии. Сектор остаётся одним из наиболее привлекательных по уровню дохода и возможностям карьерного роста, что поддерживает приток новых кандидатов.
Подробнее — в обзоре рынка труда в 2026 году от Russian Business.
