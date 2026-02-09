Колонизация Марса откладывается: в ближайшие 10 лет Илон Маск планирует построить «саморазвивающийся» город на Луне
Илон Маск хочет построить город на Луне в ближайшие 10 лет
Маск считает, что Луна — более реалистичное направление
Илон Маск заявил, что SpaceX смещает приоритеты с колонизации Марса на создание постоянного поселения людей на Луне. Об этом предприниматель сообщил в публикации в соцсети X, отметив, что проект лунного города может быть реализован менее чем за десять лет.
«Миссия SpaceX остаётся неизменной: распространить сознание и жизнь в том виде, в каком мы их знаем, до самых звёзд», — заявил Илон Маск.
Главная причина смены фокуса — доступность полётов
Ключевая причина изменения фокуса — скорость и доступность полётов. По словам Маска, запуск миссий на Марс возможен только раз в 26 месяцев из-за особенностей орбит, тогда как организация полётов на Луну возможна каждые 10 дней.
Время в пути на Марс составляет полгода, при этом продолжительность полёта на Луну составляет примерно два дня, отметил Илон Маск в соцсети X.
Маск построит город на Марсе, но позже — через 5 лет
Маск назвал новой целью SpaceX создание «саморазвивающегося города» на Луне. При этом бизнесмен не уточнил, согласуются ли эти планы с космической освоения Луны от NASA, в которой SpaceX выступает в качестве разработчика лунного посадочного модуля.
При этом предприниматель подчеркнул, что компания по-прежнему намерена построить город на Марсе, но активная фаза реализации марсианского проекта может начаться минимум через пять лет.
«SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнёт это делать примерно через 5-7 лет, но первостепенной задачей является обеспечение будущего цивилизации, а Луна — более быстрый путь», — резюмировал Илон Маск.
Контекст
Заявление о пересмотре космических планов прозвучало вскоре после сделки по объединению SpaceX и xAI — ИИ-стартапа Маска. В результате объединения была создана крупнейшая в мире частная технологическая компания по оценке инвесторов, а состояние Маска превысило 800 млрд долларов.В январе 2026-го Илон Маск заявлял о подготовке SpaceX к IPO, чтобы привлечь десятки миллиардов долларов на создание в космосе дата‑центров для ИИ, работающих на солнечной энергии. Тогда предприниматель отмечал, что выход на биржу возможен только после начала регулярных полётов на Марс.
