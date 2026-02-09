Илон Маск хочет построить город на Луне в ближайшие 10 лет

Илон Маск заявил, что SpaceX планирует сфокусироваться на Луне — вместо колонизации Марса. По его словам, это направление более перспективно: запуск миссий к Луне возможен каждые 10 дней, а на Марс — только раз в 26 месяцев. Маск назвал своей новой целью создание «саморазвивающегося города» на Луне.

Маск считает, что Луна — более реалистичное направление

Илон Маск заявил, что SpaceX смещает приоритеты с колонизации Марса на создание постоянного поселения людей на Луне. Об этом предприниматель сообщил в публикации в соцсети X, отметив, что проект лунного города может быть реализован менее чем за десять лет.

«Миссия SpaceX остаётся неизменной: распространить сознание и жизнь в том виде, в каком мы их знаем, до самых звёзд», — заявил Илон Маск.

Главная причина смены фокуса — доступность полётов

Ключевая причина изменения фокуса — скорость и доступность полётов. По словам Маска, запуск миссий на Марс возможен только раз в 26 месяцев из-за особенностей орбит, тогда как организация полётов на Луну возможна каждые 10 дней.

Время в пути на Марс составляет полгода, при этом продолжительность полёта на Луну составляет примерно два дня, отметил Илон Маск в соцсети X.

Маск построит город на Марсе, но позже — через 5 лет

Маск назвал новой целью SpaceX создание «саморазвивающегося города» на Луне. При этом бизнесмен не уточнил, согласуются ли эти планы с космической программой*NASA ведёт программу по освоению Луны, которая называется Artemis. Главная цель Artemis — создать условия для постоянного присутствия человека на Луне к концу 2020-х годов. освоения Луны от NASA, в которой SpaceX выступает в качестве разработчика лунного посадочного модуля.

При этом предприниматель подчеркнул, что компания по-прежнему намерена построить город на Марсе, но активная фаза реализации марсианского проекта может начаться минимум через пять лет.

«SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнёт это делать примерно через 5-7 лет, но первостепенной задачей является обеспечение будущего цивилизации, а Луна — более быстрый путь», — резюмировал Илон Маск.

Контекст

Заявление о пересмотре космических планов прозвучало вскоре после сделки по объединению SpaceX и xAI — ИИ-стартапа Маска. В результате объединения была создана крупнейшая в мире частная технологическая компания по оценке инвесторов, а состояние Маска превысило 800 млрд долларов.