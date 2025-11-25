Компания Ant Джека Ма запустила ИИ для создания приложений

Дочерняя компания Alibaba –– Ant Group –– запустила ИИ-ассистента LingGuang, который способен создавать мини-приложения всего за 30 секунд. Сервис превращает обычные текстовые запросы пользователей в готовые калькуляторы, игры и утилиты –– сообщает South China Morning Post. Запуск приложения ускоряет гонку китайских бигтехов в создании сервисов, которые самостоятельно выполняют задачи вместо пользователя.

Первый в Китае ИИ-разработчик

Ant Group, основанная Джеком Ма, представила LingGuang как первое в Китае ИИ-решение, способное создавать кодовые продукты по обычному текстовому запросу. Пользователь пишет буквально несколько слов — например, «сделай счётчик калорий» или «создай игру в стиле Pac-Man», — и ассистент генерирует прототип приложения менее чем за полминуты.

Помимо мини-приложений, LingGuang умеет строить 3D-модели, графики, анимации, интерактивные карты, аудиофайлы и визуализации сложных тем. Ant Group подчёркивает, что ассистент способен превращать научные концепции по типу квантовых механизмов или экономических принципов — в наглядные и простые для понимания анимации.

Самостоятельный ИИ-агент – главная цель китайского рынка

ИИ-ассистент разбивает запрос на отдельные подзадачи и обрабатывает их через разные модели и базы знаний. По словам технического директора Ant Group Хэ Чжэньюя, это создаёт эффект «персонального ИИ-разработчика», который в реальном времени кодирует, проектирует и упрощает сложные процессы вместо человека.

Запуск LingGuang стал ответом конкурентам: ByteDance (владелец TikTok), Tencent (владелец WeChat) и разработчик DeepSeek — также запустили аналогичные сервисы. Все игроки китайского рынка стремятся предложить пользователю инструмент, который не только отвечает на вопросы, но и выполняет задачи полностью автономно.

Ant Group уже выпустила медицинский ИИ-сервис

Для Ant Group запуск LingGuang — продолжение масштабной ИИ-стратегии. Летом компания представила медицинский сервис AQ, который объединяет более 100 функций: от рекомендаций врачей и расшифровки медицинских отчётов до персонализированных советов по здоровью.

К осени AQ достиг аудитории в 140 млн пользователей, подключил 5 000 больниц и обеспечил онлайн-консультации с 300 000 врачей. CEO Ant Group Хань Синьи ранее заявлял, что здравоохранение становится новым ключевым направлением для компании, и LingGuang усиливает её позиции в потребительском сегменте ИИ.

Контекст

LingGuang уже стал одним из самых быстрорастущих ИИ-приложений в Китае. За первые четыре дня после релиза 18 ноября 2025 года сервис набрал более 1 млн установок, а уже к понедельнику количество загрузок удвоилось и превысило 2 млн.

Приложение быстро вышло в лидеры китайского App Store: заняло первое место среди бесплатных утилитов и шестое место в общем рейтинге бесплатных приложений.