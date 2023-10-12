Красивый голос и четкая уверенная речь: школа «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» приглашает на интенсив

Школа ораторского искусства «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» приглашает на интенсив по развитию речи, который пройдет 28–29 октября в Москве. Занятия проведут тренеры, телерадиоведущие и действующие педагоги МХАТа и ВГИК со стажем более 18 лет.
Участники интенсива научатся точно и лаконично формулировать мысли, убедительно объяснять свою точку зрения, улучшить дикцию и держаться на публике уверенно и спокойно. Интенсив построен на базе полноценного курса по ораторскому искусству, который прошли более 25000 человек. 85% занятий — практика и работа в команде.
Интенсив для всех желающих красиво говорить
Особенно полезным мероприятие станет для:
- Руководителей и топ-менеджеров.
- Педагогов.
- Ведущих мероприятий.
- Блогеров.
- Менеджеров по продажам.
А также всех, чья деятельность тесно связан с выступлениями на публике и общением с людьми.
Результаты после интенсива
После интенсива школы «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» участники смогут производить нужное впечатление, удерживать внимание аудитории, уверенно чувствовать себя на сцене, во время деловых встреч и проведения презентаций. Главные результаты для участников:
- Выигрышная позиция на переговорах. Умение грамотно формулировать мысли и аргументировано доносить их до оппонента помогут отстоять интересы бизнеса.
- Рост личных доходов и выручки компании. Техники убеждения и уверенная речь повлияют на увеличение числа продаж и привлечение новых клиентов.
- Развитие личного бренда. Полученные навыки помогут сформировать свое позиционирование, активнее вести соцсети и увеличить число подписчиков и клиентов.
- Продвижение по карьерной лестнице. Умение держаться перед аудиторией и профессионально проводить презентации не останется незамеченным у руководства.
- Повышение стоимости услуг. Уникальное торговое предложение и способность лаконично и четко донести свою точку зрения помогут отстроиться от конкурентов.
Школа ораторского искусства «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» работает с 2010 года. Средняя оценка качества образования от выпускников — 9,33 балла из 10.
Записаться на интенсив можно здесь.
Фото на обложке: предоставлено «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
ИП Сарайкина А.С.
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