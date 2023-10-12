Красивый голос и четкая уверенная речь: школа «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» приглашает на интенсив

Школа ораторского искусства «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» приглашает на интенсив по развитию речи, который пройдет 28–29 октября в Москве. Занятия проведут тренеры, телерадиоведущие и действующие педагоги МХАТа и ВГИК со стажем более 18 лет.

Участники интенсива научатся точно и лаконично формулировать мысли, убедительно объяснять свою точку зрения, улучшить дикцию и держаться на публике уверенно и спокойно. Интенсив построен на базе полноценного курса по ораторскому искусству, который прошли более 25000 человек. 85% занятий — практика и работа в команде.

Интенсив для всех желающих красиво говорить

Особенно полезным мероприятие станет для:

Руководителей и топ-менеджеров.

Педагогов.

Ведущих мероприятий.

Блогеров.

Менеджеров по продажам.

А также всех, чья деятельность тесно связан с выступлениями на публике и общением с людьми.

Результаты после интенсива

После интенсива школы «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» участники смогут производить нужное впечатление, удерживать внимание аудитории, уверенно чувствовать себя на сцене, во время деловых встреч и проведения презентаций. Главные результаты для участников:

Выигрышная позиция на переговорах. Умение грамотно формулировать мысли и аргументировано доносить их до оппонента помогут отстоять интересы бизнеса.

Умение грамотно формулировать мысли и аргументировано доносить их до оппонента помогут отстоять интересы бизнеса. Рост личных доходов и выручки компании. Техники убеждения и уверенная речь повлияют на увеличение числа продаж и привлечение новых клиентов.

Техники убеждения и уверенная речь повлияют на увеличение числа продаж и привлечение новых клиентов. Развитие личного бренда. Полученные навыки помогут сформировать свое позиционирование, активнее вести соцсети и увеличить число подписчиков и клиентов.

Полученные навыки помогут сформировать свое позиционирование, активнее вести соцсети и увеличить число подписчиков и клиентов. Продвижение по карьерной лестнице. Умение держаться перед аудиторией и профессионально проводить презентации не останется незамеченным у руководства.

Умение держаться перед аудиторией и профессионально проводить презентации не останется незамеченным у руководства. Повышение стоимости услуг. Уникальное торговое предложение и способность лаконично и четко донести свою точку зрения помогут отстроиться от конкурентов.

Школа ораторского искусства «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» работает с 2010 года. Средняя оценка качества образования от выпускников — 9,33 балла из 10.

Записаться на интенсив можно здесь.

Фото на обложке: предоставлено «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»

ИП Сарайкина А.С.

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