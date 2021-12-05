Космические перцы на МКС побили два мировых рекорда

Космонавты Международной космической станции (МКС) собрали урожай острых перцев чили, выращенных в условиях практически полной невесомости. Эти перцы побили сразу два космических рекорда.

Урожаем выращенных на МКС перчиков чили удалось накормить рекордное число космонавтов, кроме того, эксперимент по их культивированию оказался самым длительным из всех проведенных на станции, сообщает CNBC.

Семена перцев доставили на МКС в июне, планировалось, что в условиях почти полного отсутствия земного притяжения они будут расти 120 дней, но в итоге на созревание у них ушло 137 дней. Урожай получили уже в октябре.

А из-за ротации экипажа в том же месяце получилось так, что космические перцы попробовали и улетающая команда, и новая.

Так перчики чили оказались пока что самым востребованным продуктом, выращенным на станции.

Экипаж устроил «ночь тако», которая, по словам космонавтов, оказалась «чрезвычайно успешной».

Инициатор эксперимента Мэтт Ромейн заметил также, что космические перцы острее земных, что, впрочем, не было неожиданностью, так как можно было догадаться о влиянии низкой силы притяжения на выработку отвечающего за остроту алкалоида капсаицина.

«Мы начали эксперимент осознавая, что растить перцы в условиях низкой гравитации будет непросто. Но его невероятный успех все-таки подтвердил, что мы находимся на верном пути», — объяснил Ромейн.

По его словам, такие эксперименты помогут в будущем обеспечить продуктами обитаемые станции на Луне или Марсе.

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Фото: NASA