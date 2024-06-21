Краудлендинговая платформа Karma сменила собственника и объявила о перезапуске. Теперь это инвестиционная краудфандиговая платформа Investin.vc, которая сохранила от прежнего бренда лицензию ЦБ РФ.
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Краудлендинговая платформа Karma перезапустилась в виде краудлендинговой платформы Investin.vc. Ее возглавил Станислав Тихомолов, рассказал RB.RU представитель проекта.
Инвестиции в перезапуск составили 22 млн рублей. Тихомолов не входит в капитал ООО «Карма Технолоджи», его единственным учредителем является АО «Инвест Ин». По данным ЕГРЮЛ, обществу принадлежит 24% в компании, остальная доля находится на балансе ООО «Карма Технолоджи».
Представитель проекта сообщил, что после начала СВО на Karma стали массово случаться дефолты проектов, которые брали займы, а кредиторы начали эти займы забирать, вследствие чего платформа прекратила принимать новые заявки от инвесторов и проектов. После этого стратегия развития платформы у ее основателей разошлась и проект заморозили.
Investin.vc сохранила имеющуюся у Karma лицензию ЦБ РФ на осуществление деятельности на финансовом рынке в качестве организации по привлечению инвестиций. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Банка России.
Фото на обложке: sasirin pamai /
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