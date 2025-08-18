Кредитные карты банков впервые пошли в рост с начала 2025-го

После нескольких месяцев затишья банки снова активизировали кредитный рынок. На конец июля количество новых кредитных карт выросло на 9% по сравнению с июнем, а объём выдач — на 21%. Для сектора это первый месяц роста с начала 2025 года. Есть только один нюанс: средняя ставка по кредиткам остаётся рекордно высокой — около 47% годовых.

Рост после стагнации

Согласно данным БКИ «Объединённое кредитное бюро», в июле 2025 года банки оформили 1,19 млн новых кредитных карт, что на 9% выше, чем в июне. Совокупный объём выдач вырос на 21% и достиг 170,31 млрд ₽. Оба показателя стали максимумом с января.

Для понимания контекста: вторая половина 2024 года прошла под знаком сокращения рынка, а первые шесть месяцев 2025 года фактически оказались в стагнации. Июль стал переломным месяцем, когда кредитные карты вновь показали рост.

Что подтолкнуло рынок вверх

Факторов для рынка роста оказалось сразу несколько.

Сезонность. Летние месяцы традиционно активные месяцы в розничном кредитовании. Отпуска и высокий спрос на потребительские траты поддерживают спрос на кредитные продукты.

Летние месяцы традиционно активные месяцы в розничном кредитовании. Отпуска и высокий спрос на потребительские траты поддерживают спрос на кредитные продукты. Регуляторика. В июне и июле Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Это смягчение монетарной политики увеличило риск-аппетит банков и позволило расширить лимиты по кредиткам.

В июне и июле Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Это смягчение монетарной политики увеличило риск-аппетит банков и позволило расширить лимиты по кредиткам. Нормативы. В июле банки чувствуют себя свободнее: первый месяц квартала менее жёстко ограничивает их выдачи из-за требований по макропруденциальным лимитам.

В июле банки чувствуют себя свободнее: первый месяц квартала менее жёстко ограничивает их выдачи из-за требований по макропруденциальным лимитам. Аппетит к риску. Банки начали чаще одобрять заявки, рассчитывая на дальнейшее смягчение требований регулятора.

Ставки остаются запредельными

Несмотря на смягчение ДКП, стоимость кредитов для клиентов не изменилась. В среднем полная стоимость кредита по кредитным картам держится на уровне июня и составляет около 47% годовых. Для заёмщиков с высокими рейтингами банки могут предложить чуть меньше, но для массового сегмента цифры выше — до 48–49%.

То есть рост выдач происходит в условиях, когда кредиты остаются крайне дорогими для клиентов, но приносят сверхприбыль банкам.

Конкуренция за клиента

Банки борются даже за самых рискованных клиентов. Если у заёмщика нет шансов получить карту, его заявку могут передать в дружественную МФО для оформления микрокредита.

Чтобы удерживать клиентов, банки предлагают увеличение льготного периода, повышенный кешбэк и бонусы, а также индивидуальные условия через партнёрские программы.

Новые игроки на горизонте

Летом 2025 года в сегмент вышли новые участники. Ozon Банк начал выпуск кредитных карт. Пока продукт распространяется точечно и без агрессивной экспансии, поэтому серьёзного влияния на рынок до конца года ждать не стоит.

Тем не менее, сам факт выхода e-commerce-игрока в сегмент кредитных карт усиливает конкуренцию и может изменить расклад в 2026 году.

Контекст

Июль стал переломным месяцем для кредитных карт: рынок ожил, банки нарастили выдачи, клиенты снова начали активно пользоваться пластиком. Но ставки остаются «запредельными» — почти 50% годовых, и в ближайшее время этот уровень вряд ли изменится. Для банков это сверхприбыль, для клиентов — дорогой и рискованный инструмент.





Фото: alice-photo / Getty Images