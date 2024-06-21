Крупнейший банк РФ прекратил прием заявок на льготную ипотеку на новостройки. Это произошло за неделю до официального завершения госпрограммы. Сбербанк также приостановил выдачу льготных кредитов по IT-ипотеке — лимит по программе исчерпан.
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Сбербанк перестал принимать новые заявки на выдачу льготной ипотеки на первичное жилье по государственной программе. Об этом «Коммерсанту» рассказали в банке.
Программу льготной ипотеки свернули за неделю до ее официального завершения. В Банке это объяснили аномально высоким спросом на предложение на фоне перетока клиентов из других банков.
Кроме того, Сбербанк приостановил выдачу льготной IT-ипотеки по государственной программе. Лимит по ней исчерпан, выдачу возобновят при выделении нового лимита.
Ранее заявки на выдачу льготной ипотеки на новостройки прекратили принимать в банке «Россия», «Ак Барсе», «МТС Банке», «Промсвязьбанке».
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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