Крупнейший банк РФ прекратил прием заявок на льготную ипотеку на новостройки

Крупнейший банк РФ прекратил прием заявок на льготную ипотеку на новостройки. Это произошло за неделю до официального завершения госпрограммы. Сбербанк также приостановил выдачу льготных кредитов по IT-ипотеке — лимит по программе исчерпан.

Сбербанк перестал принимать новые заявки на выдачу льготной ипотеки на первичное жилье по государственной программе. Об этом «Коммерсанту» рассказали в банке.

Программу льготной ипотеки свернули за неделю до ее официального завершения. В Банке это объяснили аномально высоким спросом на предложение на фоне перетока клиентов из других банков.

Кроме того, Сбербанк приостановил выдачу льготной IT-ипотеки по государственной программе. Лимит по ней исчерпан, выдачу возобновят при выделении нового лимита.

Ранее заявки на выдачу льготной ипотеки на новостройки прекратили принимать в банке «Россия», «Ак Барсе», «МТС Банке», «Промсвязьбанке».

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock