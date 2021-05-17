Биткоин упал ниже $43 тысяч

Курс биткоина упал на 11%: сейчас криптовалюта №1 в мире по капитализации торгуется на отметках ниже $42 тысяч. Это произошло после заявления Илона Маска, что Tesla может продать все свои Bitcoin-активы.
Минимальная отметка, установленная в ходе утренних торгов, составила $42489 по данным Investing.com.
Падение биткоина началось после ответа Илона Маска одному из пользователей Twitter, сообщает Bloomberg. Изобретатель заявил «В самом деле» в комментариях к твиту, в котором говорилось о возможном разочаровании держателей криптовалюты при продаже Tesla своих активов в биткоинах.
Позднее Маск добавил, что Tesla ещё не продавала свои криптоактивы.
To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021
13 мая Илон Маск заявил, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качестве платёжного средства: изобретатель выразил недовольство большим количеством электроэнергии, требуемым для майнинга биткоинов. После этого курс криптовалюты упал на 17%.
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Фото на обложке: tungtaechit /
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