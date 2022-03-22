Школа креатива mads проведет лекцию о поиске работы за границей

22 марта пройдет онлайн-лекция на тему «Как подготовиться к работе в других странах» от школы креатива mads. Ее проведет Дмитрий Семенов, креативный директор mads, у которого есть успешный опыт прохождения собеседований в рекламных агентствах Европы и США.
Слушатели лекции узнают:
- как подготовить портфолио;
- как писать резюме и сопроводительное письмо;
- как выстраивать нетворкинг;
- зачем в поисках работы использовать LinkedIn;
- какие вопросы обычно задают на собеседованиях;
- как писать письма рекрутерам и креативным директорам.
В конце лекции спикер ответит на вопросы слушателей.
Участие бесплатное. Подробная информация о спикере и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Atstock Productions /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 РФРИТ расскажет о мерах финансовой поддержки IT-индустрии в России
- 2 Как повторить успех онлайн-лектория TED: 4 главных совета
- 3 Научить предпринимательству
- 4 Как организовать офлайн-мероприятие с участием переводчика
- 5 Предпринимательницы и основательницы IT-стартапов встретятся на деловом свопе в Москве
ВОЗМОЖНОСТИ
22 марта 2022
25 марта 2022
25 марта 2022