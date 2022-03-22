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Школа креатива mads проведет лекцию о поиске работы за границей

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

22 марта пройдет онлайн-лекция на тему «Как подготовиться к работе в других странах» от школы креатива mads. Ее проведет Дмитрий Семенов, креативный директор mads, у которого есть успешный опыт прохождения собеседований в рекламных агентствах Европы и США.

Школа креатива mads проведет лекцию о поиске работы за границей
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Слушатели лекции узнают:

  • как подготовить портфолио;
  • как писать резюме и сопроводительное письмо;
  • как выстраивать нетворкинг;
  • зачем в поисках работы использовать LinkedIn;
  • какие вопросы обычно задают на собеседованиях;
  • как писать письма рекрутерам и креативным директорам.

В конце лекции спикер ответит на вопросы слушателей.

Участие бесплатное. Подробная информация о спикере и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Atstock Productions / Shutterstock

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