22 марта пройдет онлайн-лекция на тему «Как подготовиться к работе в других странах» от школы креатива mads. Ее проведет Дмитрий Семенов, креативный директор mads, у которого есть успешный опыт прохождения собеседований в рекламных агентствах Европы и США.

Школа креатива mads проведет лекцию о поиске работы за границей