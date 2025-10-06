«Лента» прекратит продажу Vanish, Calgon и Tiret

Торговая сеть «Лента» объявила о прекращении сотрудничества с британским производителем бытовой химии Reckitt — под этой маркой выпускаются Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia и другие товары. Причина — отказ поставщика пересмотреть модель ценообразования. В «Ленте» заявляют: условия Reckitt непрозрачны и ведут к убыткам, доходящим до −20% на полке.

Разрыв отношений – из-за денег

Как сообщил ритейлер, Reckitt предложил «Ленте» работать по схеме, при которой компенсация затрат осуществляется через постоплатные бонусы. При таких условиях ритейлеру необходимо продавать товары в минус, чтобы удержать на них рыночную цену. При этом гарантий компенсации нет, а все расчёты затягиваются.

Модель net-net, которую продвигает «Лента» с 2024 года, исключает бонусы и даёт понятную финальную закупочную цену. Это позволяет прогнозировать маржу и стабилизировать цены на полке. Но, несмотря на переговоры, Reckitt отказался пересматривать формат работы. В итоге «Лента» приняла решение полностью прекратить закупки товаров компании.

Что исчезнет с полок

В рамках разрыва сотрудничества из ассортимента «Ленты» уйдут Vanish, Calgon, Tiret, Finish, Cillit Bang, Dosia, а также средства личной гигиены: Nurofen, Strepsils, Durex, Contex, Veet и тесты Evitest. Всего — более десятка популярных товарных категорий.

Сеть заявляет, что готова заменить их российскими аналогами, обеспечивающими «справедливую цену и стабильное качество».

Прецедент уже был — у X5 и Mars

Это уже не первый конфликт крупного ритейлера с глобальным поставщиком. Летом 2025 года X5 Group («Пятёрочка» и «Перекрёсток») приостановила закупки продукции Mars (Snickers, Twix, Bounty, Orbit и других) из-за несоответствия условий справедливому ценообразованию. В компании тогда заявили: завышенные закупочные цены не учитывали масштабы партнёрства и нарушали внутренние ориентиры.

X5 заняла жёсткую позицию — доступность товара для покупателей гораздо выше, чем лояльность крупного бренда. Ритейлер был готов убрать Mars с полок и заменить продукцию локальными аналогами, но в сентябре X5 и Mars всё же согласовали новую ценовую модель. По словам представителей ритейлера, была достигнута договорённость, которая обеспечит предсказуемость условий и долгосрочность сотрудничества.

Контекст

История с «Лентой» и Reckitt — часть более широкой тенденции: российские ритейлеры больше не считают международные бренды неприкасаемыми. На фоне давления на маржу, роста операционных расходов и чувствительности покупателей к цене, сети предпочитают чёткие, прозрачные условия и гибкость в ценообразовании.