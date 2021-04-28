Льгот всё меньше: правительство пересмотрит программу кредитования бизнеса

Правительство решило изменить правила льготного кредитования бизнеса. Максимальную сумму займа предлагается уменьшить, также планируется сократить сроки финансирования на пополнение оборотных средств.
Согласно проекту постановления кабинета министров, субсидирование банков на выдачу льготных кредитов строительным компаниям и риелторам предлагается снизить втрое, максимальную сумму займа для микро- и малого бизнеса — урезать с 2 млрд до 200 млн и 500 млн рублей соответственно, сроки финансирования на пополнение оборотных средств — сократить с 3 лет до 1 года, приводят данные проекта «Известия».
Также в планы правительства входит запрет на выдачу льготных кредитов компаниям, учредителем которых является крупный бизнес с долей более 25% капитала.
1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 млрд рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19 отраслей. Действие предыдущей программы закончилось 1 апреля, но правительство приняло решение продлить её действие, так как не все предприниматели достигли докризисного уровня.
Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников предупреждал, что условия программы нуждаются в пересмотре в условиях «постковидной реальности».
«Мы достаточно резко сняли все ограничения [по льготной программе] в период пандемии. Наверное, надо их еще раз посмотреть. Вернуться обратно к фокусу на инвестиционных кредитах, подумать, где и в каких отраслях по-прежнему нужны оборотные [кредиты], и, может быть, только для нескольких сфер их оставить в рамках переходного режима. По срокам посмотреть, по отраслям посмотреть, чтобы усилить адресность и эффективность. Мы выходим [из кризиса], восстанавливаемся, надо об этом думать», — приводят слова Решетникова «Известия».
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Фото: Violin / Depositphotos.
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