Льгот всё меньше: правительство пересмотрит программу кредитования бизнеса

Согласно проекту постановления кабинета министров, субсидирование банков на выдачу льготных кредитов строительным компаниям и риелторам предлагается снизить втрое, максимальную сумму займа для микро- и малого бизнеса — урезать с 2 млрд до 200 млн и 500 млн рублей соответственно, сроки финансирования на пополнение оборотных средств — сократить с 3 лет до 1 года, приводят данные проекта «Известия».

Также в планы правительства входит запрет на выдачу льготных кредитов компаниям, учредителем которых является крупный бизнес с долей более 25% капитала.

1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 млрд рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19 отраслей. Действие предыдущей программы закончилось 1 апреля, но правительство приняло решение продлить её действие, так как не все предприниматели достигли докризисного уровня.

Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников предупреждал, что условия программы нуждаются в пересмотре в условиях «постковидной реальности».

«Мы достаточно резко сняли все ограничения [по льготной программе] в период пандемии. Наверное, надо их еще раз посмотреть. Вернуться обратно к фокусу на инвестиционных кредитах, подумать, где и в каких отраслях по-прежнему нужны оборотные [кредиты], и, может быть, только для нескольких сфер их оставить в рамках переходного режима. По срокам посмотреть, по отраслям посмотреть, чтобы усилить адресность и эффективность. Мы выходим [из кризиса], восстанавливаемся, надо об этом думать», — приводят слова Решетникова «Известия».

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Фото: Violin / Depositphotos.