74% россиян полюбили онлайн-шоппинг — исследование

Исследование компании Blue Sleep показало, что 34,5% опрошенных россиян продолжают работать удаленно после отмены карантина. Дистанционными также стали походы в магазин — 20% жителей страны теперь совершают покупки только через интернет. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Blue Sleep.

Исследование «Работа после самоизоляции» содержит ответы жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Мурманска. Кемерово, Севастополя, Новосибирска, Краснодара и других городов. Возраст респондентов составил от 20 до 72 лет. Опрос проводился с 15 по 18 июня 2020 года.

Выяснилось, что 42,1% жителей России с отменой карантина вернулись на свои рабочие места. Еще 7,6% сказали, что часть времени работают в офисе, а часть — из дома.

Также отмечается, что самоизоляция повлияла на покупательские привычки россиян. Только 25,5% предпочитают консервативный шоппинг в открывающихся торговых центрах. Остальные респонденты стали чаще совершать покупки через интернет.

Большинство россиян подтвердили, что возвращаются к активной жизни и больше времени проводят вне дома. 31,7% опрошенных отметили, что период самоизоляции на них никак не повлиял. Но у 22,8% респондентов с карантином связаны негативные воспоминания: стресс, потеря работы, лишний вес, развод, ухудшение здоровья и финансового положения.



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