Локализацию машин для самозанятых таксистов отложили — по квоте они смогут ездить на иномарках до 2033 года
Самозанятые таксисты смогут ездить на иномарках до 2033 года
Самозанятые водители такси получили отсрочку по требованиям к локализации автомобилей до 1 января 2033 года. Машины, не соответствующие требованиям локализации, смогут оставаться в реестре такси в рамках региональной квоты. Общие требования по использованию локализованных автомобилей начнут действовать уже с 1 марта 2026 года.
У самозанятых таксистов есть семь лет на переход
18 декабря 2025 года Госдума приняла закон, который откладывает для самозанятых водителей такси требования по локализации автомобилей до 1 января 2033 года.
Самозанятые смогут внести свои машины в региональный реестр и продолжить работу в такси при соблюдении следующих условий:
- В регионе такие автомобили могут составлять не более 25% от общего числа зарегистрированных такси.
- Автомобиль находится в собственности водителя не менее шести месяцев.
- Водитель использует автомобиль без привлечения третьих лиц.
Закон о локализации такси начнёт действовать в 2026 году
С 1 марта 2026 года в такси можно будет использовать только автомобили с высокой долей российских компонентов или произведённые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Машины, не соответствующие этим условиям, не будут включаться в государственный реестр такси.
Минпромторг уже опубликовал первичный список моделей, соответствующих требованиям локализации. В него вошли более 20 автомобилей шести российских брендов:
-
LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel
-
УАЗ: Patriot, Hunter
-
Sollers: SP7
-
Evolute: i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-SPACE
-
Voyah: Free, Dream, Passion
-
Москвич: 3, 3е, 6, 8
Перечень будет обновляться по мере локализации новых моделей. Если автомобиль был включён в региональный реестр до марта 2026 года, новые требования на него распространяться не будут.
Большинство водителей не поддерживают закон
Согласно исследованию Института социального маркетинга, 81% водителей такси и 60% пассажиров не поддерживают закон, обязывающий использовать автомобили российского производства. Более трети водителей (38%) заявили, что не готовы пересаживаться на отечественные модели из-за сомнений в их качестве и удобстве.
Исследование показало, что 23% пассажиров готовы отказаться от поездок, если тарифы вырастут на 15%. При увеличении цен на 30% от услуг такси могут отказаться уже 48% опрошенных.
Лишь 5% таксистов готовы поменять автомобиль
По данным исследования РОМИР, большинство водителей не до конца понимают содержание закона. Лишь 5% респондентов планируют менять автомобиль, при этом значительная часть ошибочно считает свои машины соответствующими требованиям локализации.
Среди водителей, намеренных продолжать работу на собственных автомобилях, только 29% транспорта действительно являются локализованными. В опросе приняли участие 1 500 таксистов, 70% из которых работают в статусе самозанятых.
