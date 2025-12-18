Самозанятые таксисты смогут ездить на иномарках до 2033 года

Самозанятые водители такси получили отсрочку по требованиям к локализации автомобилей до 1 января 2033 года. Машины, не соответствующие требованиям локализации, смогут оставаться в реестре такси в рамках региональной квоты. Общие требования по использованию локализованных автомобилей начнут действовать уже с 1 марта 2026 года.

У самозанятых таксистов есть семь лет на переход

18 декабря 2025 года Госдума приняла закон, который откладывает для самозанятых водителей такси требования по локализации автомобилей до 1 января 2033 года.

Самозанятые смогут внести свои машины в региональный реестр и продолжить работу в такси при соблюдении следующих условий:

В регионе такие автомобили могут составлять не более 25% от общего числа зарегистрированных такси.

Автомобиль находится в собственности водителя не менее шести месяцев.

Водитель использует автомобиль без привлечения третьих лиц.

Закон о локализации такси начнёт действовать в 2026 году

С 1 марта 2026 года в такси можно будет использовать только автомобили с высокой долей российских компонентов или произведённые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Машины, не соответствующие этим условиям, не будут включаться в государственный реестр такси.

Минпромторг уже опубликовал первичный список моделей, соответствующих требованиям локализации. В него вошли более 20 автомобилей шести российских брендов:

LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel





УАЗ: Patriot, Hunter





Sollers: SP7





Evolute: i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-SPACE





Voyah: Free, Dream, Passion





Москвич: 3, 3е, 6, 8





Перечень будет обновляться по мере локализации новых моделей. Если автомобиль был включён в региональный реестр до марта 2026 года, новые требования на него распространяться не будут.

Большинство водителей не поддерживают закон

Согласно исследованию Института социального маркетинга, 81% водителей такси и 60% пассажиров не поддерживают закон, обязывающий использовать автомобили российского производства. Более трети водителей (38%) заявили, что не готовы пересаживаться на отечественные модели из-за сомнений в их качестве и удобстве.

Исследование показало, что 23% пассажиров готовы отказаться от поездок, если тарифы вырастут на 15%. При увеличении цен на 30% от услуг такси могут отказаться уже 48% опрошенных.

Лишь 5% таксистов готовы поменять автомобиль

По данным исследования РОМИР, большинство водителей не до конца понимают содержание закона. Лишь 5% респондентов планируют менять автомобиль, при этом значительная часть ошибочно считает свои машины соответствующими требованиям локализации.

Среди водителей, намеренных продолжать работу на собственных автомобилях, только 29% транспорта действительно являются локализованными. В опросе приняли участие 1 500 таксистов, 70% из которых работают в статусе самозанятых.