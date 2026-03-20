«Лукойл» зафиксировал убыток 1,06 трлн ₽ — выручка снизилась до 3,8 трлн ₽: дивиденды составят 278 ₽ за акцию

По итогам 2025 года «Лукойл» отчитался о чистом убытке по МСФО в размере 1,06 трлн рублей, сообщают «Ведомости». Годом ранее компания показывала прибыль 851,5 млрд рублей. На этом фоне снизились и основные финансовые показатели.

Зарубежные активы в этот раз не посчитали — из-за этого убыток составил 1,667 трлн ₽

По итогам 2025 года «Лукойл» пересмотрел оценку своих зарубежных активов, управляемых через структуру Lukoil International GmbH, и фактически обнулил их стоимость в отчётности. Это связано с сохраняющейся неопределённостью о сделках с этими активами и условиях их реализации.

В результате компания зафиксировала формальный убыток от переоценки в размере 1,67 трлн рублей. В отчётности такой шаг позволяет заранее учесть возможные потери и снизить влияние будущих негативных сценариев.

Дивиденды сохраняются — по 278 рублей за акцию

За прошедший год «Лукойла» сократилась с 4,4 до 3,8 трлн рублей, а прибыль до налогообложения упала с 1,1 трлн до 219,3 млрд рублей.

Несмотря на убыток, совет директоров рекомендовал выплатить 278 рублей на акцию по итогам года. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля. Компания демонстрирует сохранение дивидендной политики даже на фоне внутренних изменений.

Основное влияние на финансовый итог оказало списание стоимости международного бизнеса на фоне санкционных ограничений и неопределённости вокруг его дальнейшей продажи. Такой эффект носит бухгалтерский характер и не отражает напрямую операционные показатели компании.

Контекст

В январе 2026 года «Лукойл» договорился с инвестиционным фондом Carlyle о продаже части зарубежного бизнеса, сообщал Forbes. Фонд может получить контроль над Lukoil International GmbH — структурой, через которую управляются международные активы компании. Сделка предполагает прохождение проверки и получение необходимых одобрений. Активы в Казахстане в неё не входят и остаются у «Лукойла».

Компания также рассматривает альтернативные варианты сделки. По данным Forbes, потенциальный инвестор рассчитывает сохранить непрерывную работу активов и занятость сотрудников. Ранее интерес к ним проявляли и другие участники рынка, однако сделки не были завершены, что отражает сложность подобных процессов и необходимость согласований.