Магазины у дома стали открываться в 6 раз реже: в 2025 году рынок показал самый сильный спад за последние 8 лет

В 2025 году крупнейшие 200 ритейлеров формата «у дома» открыли 952 новых точки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информационно-консалтинговое агентство Infoline. В 2024 году чистый прирост таких точек составлял около 5,66 тысяч — почти в 6 раз больше, чем в прошлом году.

Ранее магазины у дома были драйверами роста продаж офлайн-розницы

Быстрее всего темпы появления новых магазинов снижаются у сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», сообщает «Коммерсант». Также количество новых точек снижается у «Вкусвилла» и «Ярче». «Серебряный шар» — сеть, которая работает в Красноярском крае, Туве и Хакасии, — открыла меньше всего магазинов в 2025 году среди региональных участников рынка.

Ранее именно формат магазинов у дома быстрее всего наращивал продажи офлайн-розницы. Даже в сравнении с крупными сетями, магазинов формата у дома открывалось гораздо больше.

Так, в 2024-м в России появилось примерно 5 тыс. новых точек у крупных сетей ритейлеров — 3,6 тыс. точек мягких дискаунтеров, а также около 1,4 тыс. жёстких дискаунтеров.

При этом у чистый прирост магазинов формата у дома составлял 5,66 тыс. — это больше, чем у «Пятёрочки», «Магнита», «Светофора» и «Чижика», вместе взятых.

На рынок влияют ограничения на алкоголь в регионах

Огромную роль в снижении роста продаж сыграли ограничения на продажу алкоголя, а также требования к расположению торговых точек, сообщает источник «Коммерсанта». Их ввели в некоторых регионах страны: например, в Московской и Вологодской областях.

Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что такие меры заставляют ритейлеров пересматривать структуру сети. Магазины, попадающие под ограничения, приходится закрывать или переносить, поскольку алкоголь остаётся значительной частью выручки продуктовых магазинов.

Рынок магазинов у дома близок к насыщению

Дополнительным фактором стало увеличение стоимости открытия новых точек. По мнению экспертов, на которых ссылается «Коммерсант», запуск магазина становится всё дороже, а его окупаемость может растягиваться до года. Раньше инвестиции в такие проекты могли возвращаться примерно за полгода.

Источники «Коммерсанта» считают, что ещё немного — и в регионах России рынок магазинов формата у дома приблизится к насыщению. Раньше сети стремились открыть как можно больше точек, чтобы приблизиться к покупателю, то теперь акцент смещается на эффективность и прибыльность каждой отдельной локации.

Контекст

Сегодня часть сетей уже меняет свой вектор развития. Например, «Вкусвилл» начал оптимизацию свое сети ещё весной 2025 года — ритейлер сфокусировался на онлайн-канале продаж, сообщают источники «Коммерсанта».

По мнению экспертов, в ближайшие годы основным источником роста торговых площадей станут мягкие и жёсткие дискаунтеры. Представители Infoline обращают внимание, что именно этот формат показывает наиболее высокие темпы роста выручки.

Согласно данным аналитиков рынка, обороты жёстких дискаунтеров сейчас увеличиваются примерно в два раза быстрее, чем у других форматов розничной торговли. Это делает их одним из ключевых направлений развития ритейла в ближайшие годы.