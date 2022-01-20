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Исполнительным директором «Магнита» назначили бывшего президента МТС Алексей Корня

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Магнит» назначил Алексея Корня на должность исполнительного директора и заместителя генерального директора торговой сети, сообщила пресс-служба ритейлера.

Исполнительным директором «Магнита» назначили бывшего президента МТС Алексей Корня

Корня будет курировать e-commerce, финансовую и юридическую функции, управление инвестициями и рисками. Среди ключевых задач Корня – ускорение цифровой трансформации «Магнита» и помощь в дальнейшем развитии цифровых сервисов для покупателей.

Последние три года Алексей Корня занимал должность президента МТС. Он пришел в телекоммуникационную компанию в 2004 году и занимал различные должности в финансовой функции.

Корня потерял должность президента МТС в связи с тем, что неправильно расставлял акценты в работе, во время смены стратегии компании, сообщил РБК совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Ему предложили должность первого вице-президента АФК «Система», но он отказался.

До прихода в «МТС» Корня работал главным финансовым консультантом AIG, а также занимал различные должности в компаниях «Полиметалл» и PwC.

Является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», квалификация — «экономист». А также  имеет диплом Бакингемширского колледжа (Великобритания) по специальности «международные финансы и международный бухгалтерский учет».

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Фото на обложке: stasokulov / Depositphotos


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