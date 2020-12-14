Mail.ru Group и «Сбер» запустят бесплатное такси для врачей

Mail.ru Group и «Сбер» объявили о запуске единой службы бесплатного такси для врачей, которая будет действовать на базе «Ситимобила» в 12 российских городах. Об этом Rusbase сообщили представители компаний.

На проект выделят 145 млн рублей — расходы Mail.ru Group и «Сбер» разделят поровну. Средства пойдут на оплату поездок водителям и компенсацию в случае их болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции (маски, перчатки и антисептики).

Автомобили оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем, дезинфекция будет регулярной, говорится в сообщении. Такси из этого парка не задействуют в обслуживании других пассажиров и станут возить только медиков.

Для организации такси для медработников «Ситимобил» подключит 800 автомобилей партнеров. Специальные автопарки появятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде.

Программа будет действовать с 21 декабря 2020 года до 31 января 2021 года.

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