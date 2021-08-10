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Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и GeekBrains

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создадут образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе интернет-холдинга.

Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и GeekBrains

В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% — у частного фонда Александра Галицкого. 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Объединив Skillbox и GeekBrains, партнеры надеются сделать Skillbox Limited «игроком номер 1 на российском рынке онлайн-образования». Компании объединят финансовые ресурсы и обеспечат оптимальные условия для роста, масштабирования и географической экспансии. 

Mail.ru Group совместно с основателями Skillbox пришла к соглашению об их дальнейшем участии в развитии бизнеса и управлении объединенной компанией. Образовательный холдинг возглавит сооснователь и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов.

Консолидированная выручка Skillbox и GeekBrains за первое полугодие 2021 года составила 4,3 млрд рублей против 1,9 млрд рублей за первое полугодие 2020 года (рост в 2,3 раза). Компании продолжат развивать образовательные продукты под существующими брендами.

«Мы рассчитываем, что к 2023 году наши образовательные проекты помогут 10 миллионам человек научиться чему-то, повысить квалификацию, получить или сменить профессию — и уверены, что создание объединенной компании поможет прийти к этой цели», — сообщил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

По словам Дмитрия Крутова, объединение двух крупнейших игроков позволит расширить продуктовую линейку и подготовить больше высококвалифицированных кадров.

Skillbox предлагает асинхронный формат онлайн-обучения — предзаписанные видеолекции, которые позволяют студентам учиться без привязки к месту и времени. В каталоге компании более 560 образовательных продуктов.

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Образовательные онлайн-продукты GeekBrains преимущественно в формате синхронного обучения — видеолекции в режиме реального времени. Компания предлагает более 150 образовательных программ по различным направлениям.

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Фото: Mail.ru Group

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