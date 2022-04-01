Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бессрочный ВНЖ для иностранцев и рост лимита на переводы денег за рубеж: главное 1 апреля

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Высококвалифицированные иностранцы получат бессрочный вид на жительство в России, а граждане смогут переводить со своего счета за рубеж до $10 тыс. — собираем главное для бизнеса на фоне 37-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 1 апреля собраны здесь.

Бессрочный ВНЖ для иностранцев и рост лимита на переводы денег за рубеж: главное 1 апреля

Мир

  • Латвийские власти поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года.

Власти

  • Ввозить в Россию без разрешения правообладателей решили все — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспорта. Исключение — сельхозпродукция. 
  • Минпромторг предложил снять с магазинов обязанность по выдаче бумажных чеков. Инициатива предполагает, что бумажный чек будет выдаваться только по просьбе. Мера позволит сократить расходы бизнеса, поскольку в нынешних условиях значительно выросла стоимость кассовой ленты.
  • В России начнут выдавать бессрочный вид на жительство высококвалифицированным иностранцам. Иностранный специалист сможет получить ВНЖ без ограничения срока действия в том случае, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В остальных случаях ВНЖ дадут только на срок действия разрешения на работу.
  • ЦБ РФ смягчил ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц. В течение месяца теперь можно перевести со своего счета за рубеж до $10 тыс. или эквивалент этой суммы в другой валюте. Ранее — не более $5 тыс.

Бизнес

  • Ассоциации производителей продуктов питания и напитков попросили правительство приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и в дальнейшем вовсе отказаться от этой процедуры. Они утверждают, что маркировка негативно влияет на себестоимость и конечную цену продуктов питания.
  • В Минпромторг обратились производители лекарств с просьбой упростить их маркировку из-за проблем с упаковкой. QR-коды хорошо читаются на мелованном картоне, но его импорт остановился. На немелованном — знаки расплываются.
  • Производители стали отказывать дистрибуторам и ритейлерам смартфонов в отсрочках при поставке смартфонов. На новые партии они требуют полную предоплату или минимальную отсрочку платежа.
  • Авиакомпании предложили правительству почти 100 мер для поддержки отрасли — освобождение воздушных судов, зарегистрированных в России, от налога на имущество и транспортного налога; введение нулевой ставки НДС для внутренних перевозок пассажиров и грузов по всей России и другое.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Производители попросили полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания
  2. 2 Латвийские власти поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России
  3. 3 Ввозить в Россию без разрешения правообладателей решили все, кроме сельхозпродукции
  4. 4 Минпромторг предложил снять с магазинов обязанность по выдаче бумажных чеков
  5. 5 Что произошло за ночь: главные новости для бизнеса к утру 1 апреля
HealthTech Map
RB.RU ищет инновационные проекты для добавления на карту HealthTech
Подать заявку

ВОЗМОЖНОСТИ

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

03 апреля 2022

Health Data Hack

03 апреля 2022

Data Fusion Contest 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ