Высококвалифицированные иностранцы получат бессрочный вид на жительство в России, а граждане смогут переводить со своего счета за рубеж до $10 тыс. — собираем главное для бизнеса на фоне 37-го дня военной спецоперации на Украине.

Главные новости к утру 1 апреля собраны здесь.

Бессрочный ВНЖ для иностранцев и рост лимита на переводы денег за рубеж: главное 1 апреля