Бессрочный ВНЖ для иностранцев и рост лимита на переводы денег за рубеж: главное 1 апреля

Анастасия Марьина
Высококвалифицированные иностранцы получат бессрочный вид на жительство в России, а граждане смогут переводить со своего счета за рубеж до $10 тыс. — собираем главное для бизнеса на фоне 37-го дня военной спецоперации на Украине.
Главные новости к утру 1 апреля собраны здесь.
Бессрочный ВНЖ для иностранцев и рост лимита на переводы денег за рубеж: главное 1 апреляАнастасия Марьина
Мир
- Латвийские власти поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года.
Власти
- Ввозить в Россию без разрешения правообладателей решили все — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспорта. Исключение — сельхозпродукция.
- Минпромторг предложил снять с магазинов обязанность по выдаче бумажных чеков. Инициатива предполагает, что бумажный чек будет выдаваться только по просьбе. Мера позволит сократить расходы бизнеса, поскольку в нынешних условиях значительно выросла стоимость кассовой ленты.
- В России начнут выдавать бессрочный вид на жительство высококвалифицированным иностранцам. Иностранный специалист сможет получить ВНЖ без ограничения срока действия в том случае, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В остальных случаях ВНЖ дадут только на срок действия разрешения на работу.
- ЦБ РФ смягчил ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц. В течение месяца теперь можно перевести со своего счета за рубеж до $10 тыс. или эквивалент этой суммы в другой валюте. Ранее — не более $5 тыс.
Бизнес
- Ассоциации производителей продуктов питания и напитков попросили правительство приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и в дальнейшем вовсе отказаться от этой процедуры. Они утверждают, что маркировка негативно влияет на себестоимость и конечную цену продуктов питания.
- В Минпромторг обратились производители лекарств с просьбой упростить их маркировку из-за проблем с упаковкой. QR-коды хорошо читаются на мелованном картоне, но его импорт остановился. На немелованном — знаки расплываются.
- Производители стали отказывать дистрибуторам и ритейлерам смартфонов в отсрочках при поставке смартфонов. На новые партии они требуют полную предоплату или минимальную отсрочку платежа.
- Авиакомпании предложили правительству почти 100 мер для поддержки отрасли — освобождение воздушных судов, зарегистрированных в России, от налога на имущество и транспортного налога; введение нулевой ставки НДС для внутренних перевозок пассажиров и грузов по всей России и другое.
Фото на обложке: Unsplash
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