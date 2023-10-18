РФПИ создаст фонд развития авиапрома, Минцифры — госплатформу развития искусственного интеллекта: день 602

РФПИ совместно с китайскими партнерами создаст фонд развития гражданской авиационной промышленности, Розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги — собираем главные события для бизнеса 18 октября.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими партнерами, которых он не раскрывает, создаст фонд развития гражданской авиационной промышленности на 100 млрд рублей, пишут «Ведомости». Новый фонд будет инвестировать в проекты и авиационные предприятия на территории двух стран.
- Розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги, узнала газета «Ведомости». Это позволит снизить налоговую базу для уплаты НДФЛ и значительно сократит понесенный инвесторами ущерб.
- Цены на цифровые копии фильмов ушедших из РФ правообладателей с сентября выросли на 10–13%. Их закупают кинотеатры, занимающиеся «предсеансным обслуживанием», пишет «Коммерсантъ». Участники рынка называют причиной подорожания увеличение числа блокбастеров после летнего перерыва и усложнение схемы поставок.
- Совет федерации предложил Минцифры создать за счет бюджета госплатформу развития искусственного интеллекта (ИИ), чтобы давать разработчикам доступ к вычислительной инфраструктуре и данным для развития программ на базе нейросетей, узнал «Ъ».
- СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов. Это позволит продавцам сразу получить деньги за товар, а не ждать, пока он приедет к покупателю и будет выкуплен.
Фото на обложке: Unsplash
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