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РФПИ создаст фонд развития авиапрома, Минцифры — госплатформу развития искусственного интеллекта: день 602

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

РФПИ совместно с китайскими партнерами создаст фонд развития гражданской авиационной промышленности, Розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги — собираем главные события для бизнеса 18 октября.

РФПИ создаст фонд развития авиапрома, Минцифры — госплатформу развития искусственного интеллекта: день 602
  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими партнерами, которых он не раскрывает, создаст фонд развития гражданской авиационной промышленности на 100 млрд рублей, пишут «Ведомости». Новый фонд будет инвестировать в проекты и авиационные предприятия на территории двух стран. 
  • Розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги, узнала газета «Ведомости». Это позволит снизить налоговую базу для уплаты НДФЛ и значительно сократит понесенный инвесторами ущерб.
  • Цены на цифровые копии фильмов ушедших из РФ правообладателей с сентября выросли на 10–13%. Их закупают кинотеатры, занимающиеся «предсеансным обслуживанием», пишет «Коммерсантъ». Участники рынка называют причиной подорожания увеличение числа блокбастеров после летнего перерыва и усложнение схемы поставок. 
  • Совет федерации предложил Минцифры создать за счет бюджета госплатформу развития искусственного интеллекта (ИИ), чтобы давать разработчикам доступ к вычислительной инфраструктуре и данным для развития программ на базе нейросетей, узнал «Ъ».
  • СДЭК запустил услугу факторинга для интернет-магазинов. Это позволит продавцам сразу получить деньги за товар, а не ждать, пока он приедет к покупателю и будет выкуплен.

Фото на обложке: Unsplash

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