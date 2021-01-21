На кону путешествие и квартира в Москве: «Макдональдс» предложил россиянам сыграть в «Монополию»

«Макдоналдс» планирует запустить в последний день января игру «Монополия» в России. Любители фастфуда могут выиграть квартиру в Москве, путешествие, iPhone 12 и другие призы. Игра начинается 31 января.

В этом году «Макдональдс» проведёт «Монополию» в новом формате: стикеры будут доступны только в приложении ресторана.

Для участия в игре необходимо установить приложение «Макдоналдс» на мобильный телефон, до оплаты отсканировать QR-код «Монополии» на кассе, в киоске, МакАвто или в приложении, заказать продукты, участвующие в Монополии, и получить стикеры в мобильном приложении, говорится в релизе компании, поступившем в RB.

Таким образом, все полученные стикеры будут постоянно доступны пользователям в специальном разделе в приложении Макдоналдс.

«Это повышает честность игры и безопасность участников: стикеры нельзя будет украсть, подделать или перепродать», — подчеркнули в пресс-службе «Макдональдс».

Любители фастфуда смогут выиграть как продукцию из ресторанов быстрой сети, так и призы от партнёров компании. Так, на кону однокомнатная квартира в Москве, путешествие, iPhone 12, Apple Watch 6 series, AirPods Pro, электросамокат, денежный приз, эпизодическая роль в фильме или сериале.

Партнерами «Монополии» в этом году стали компании Самолет, TUI, VISA, Skysmart, Комус, Яндекс Плюс, MyBook и многие другие.

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