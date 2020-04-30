Предприниматели смогут запустить рекламную кампанию на MAPS.ME за рубль

Сервис MAPS.ME запустил специальные предложения для бизнеса и пользователей в ппериод самоизоляции. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Владельцы малого и среднего бизнеса смогут запустить рекламную кампанию в приложениях MAPS.ME для для iOS и Android за 1 рубль. Продолжительность рекламной кампании — три месяца. Предложение доступно для владельцев заведений, отмеченных на картах MAPS.ME

Все пользователи сервиса получат бесплатный доступ на три дня к каталогу путеводителей MAPS.ME. В приложении можно выбрать и скачать понравившиеся маршруты.Ранее сервис добавил функцию онлайн-путешествий.

MAPS.ME — мобильное приложение с офлайн-картами, каталогом путеводителей и навигацией для путешественников. Сервис использует данные OpenStreetMap (OSM). В приложении есть встроенный редактор карт и маршрутов. В 2014 году сервис вошел в состав Mail.ru Group.