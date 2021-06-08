Все популярные каналы привлечения потребителей появились за последние 10 лет – исследование

Все самые популярные каналы привлечения потребителей появились за последние 10 лет, гласят результаты проведенного «Нетологией» исследования. Социально-демографические характеристики в маркетинге ушли на второй план, а на первый вышли поведение и личные интересы аудитории.

Среди самых популярных маркетинг-каналов авторы исследования выделили таргетированную рекламу, перфоманс и контент-маркетинг, нативные спецпроекты и подкастинг. Все эти каналы появились в период с 2012 по 2019 год. Подкастинг приобрел значительную популярность с появлением Clubhouse.

Ранее считавшиеся важнейшими характеристиками при выборе аудитории – пол и возраст, сегодня ушли едва ли не на последнее место в списке, уступив личным интересам аудитории и ее поведению. Однако бренды взяли фокус на молодую аудиторию, считающуюся неплатежеспособной, чтобы заранее выстраивать коммуникационную компанию.

«На отрезке 2011–2016 годов для увеличения продаж через интернет нужно было просто хорошо делать свою работу. Фаза экспериментов была в первые три месяца: пощупали, попробовали, нашли, что работает, и дальше просто масштабировали. Сейчас на протяжении всего проекта нужно постоянно искать что-то новое, это сама суть деятельности маркетинга», – отметил CEO IT-Agency Всеволод Устинов.

Авторы исследования отметили высокий спрос аудитории на индивидуальный подход, а также переход брендов с прямого маркетинга своего продукта к самопозиционированию на общественных или индивидуальных факторах, например, когда бьюти-бренд продвигают любовь к себе и своему телу.

В исследовании «Нетологии» приняли участие маркетологи, аналитики и руководители ведущих компаний и агентств России, в том числе топ-менеджеры и специалисты AliExpress Russia, Skyeng, Mindset Consulting.

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