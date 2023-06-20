Продавцы электроники выступили против введения маркировки в ЕАЭС

Ассоциации российских ритейлеров электроники и маркетплейсов выступили против введения маркировки на ноутбуки и смартфоны в ЕАЭС, которое предлагает Армения. Продавцы опасаются роста цен на товары, поставки которых и так осложнены из-за военных действий и санкций.

Российское правительство, наоборот, считает, что инициатива повысит уровень безопасности ввозимых устройств и поддержит отечественных вендоров, предлагая расширить ее, включив в систему маркировки планшеты, узнал «Коммерсантъ».

Любая маркировка — это нагрузка на бизнес, удорожание и задержка поставок для потребителя, а поспешно вводимая — тем более, отметили в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

С 1 апреля в России правительство планировало запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники. На первом этапе он коснется розеток, светочувствительных проводников, ламп и светотехники. Эксперимент продлится до августа 2024 года.

В 2021 году о маркировке электроники заговорили впервые. В феврале 2022 года Минпромторг представил проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. До января 2023 года компании могли добровольно присоединиться к эксперименту.

Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.

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