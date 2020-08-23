Mars запустил в России производство мороженого

Mars запустил производство мороженого в России. Его будут производить на фабрике Unilever в Тульской области. Раньше все мороженое Mars в страну завозили из Франции. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

В России Mars будет выпускать:

два вида порционного мороженого в шоколадной глазури под брендом Snickers,

мороженое под брендами Snickers и Mars в ведерках.

Производство мороженого стартовало в начале июля. В продажу уже поступило 13 тысяч штук порционного мороженого. В конце августа начнется продажа мороженого в ведерках, рассказали в компании.

Фабрика Unilever — одно из самых крупных производств мороженого не только в России, но и в Европе. Предприятие каждый год выпускает свыше 19 тысяч тонн продукта под марками «Золотой стандарт», «Магнат», «Экзо», Cornetto, Max и другими.

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