Mars повышает цены на шоколадные конфеты Snickers и Twix

Mars уведомил торговые сети о повышении отпускных цен на часть кондитерского ассортимента, пишет «Коммерсант». Изменения затронут популярные батончики и коробочные конфеты и будут проходить в два этапа — в феврале и марте. Стоимость вырастет на 4,5–9% в зависимости от категории продукции.

Лидеры подорожания — батончики компактного формата

Повышение цен произошло ещё 2 февраля 2026 года и затронулоSnickers, Bounty, Twix, Milky Way и Mars. Изменения в стоимости варьируются в зависимости от размера упаковки: крупные батончики стали дороже на 4,5%, стандартные — на 5,5%, а самые маленькие — сразу на 9%.

Подобное изменение также коснулось и драже M&M’s, цена на которое выросла в пределах от 5,5 до 8%в зависимости от конкретного вида продукта.

Следующий этап — удорожание коробочных конфет

Следующая фаза корректировок ожидается уже 23 марта 2026 года: в планах компании — изменить цены на подарочные наборы. Часть ассортимента бренда Dove подорожает на 4,5%, а изделия под маркой «А.Коркунов» — на 6,5–8,5%. В компании объяснили изменения накопленным давлением от постоянно увеличивающихся расходов, которое уже невозможно сдерживать только за счёт внутренних резервов предприятия.

Ситуация усложняется не только объективным ростом себестоимости, но и меняющейся политикой торговых сетей. Крупные ритейлеры теперь стремятся зафиксировать для себя чёткий уровень доходности с каждой товарной позиции. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, если фактическая выручка магазина от продажи продукта оказывается ниже прогнозируемой, торговые сети выставляют производителям счёт на компенсацию недополученной прибыли.

Шоколадная отрасль бьёт ценовые рекорды, теряя покупателей

Mars стал не единственным игроком, вынужденным повысить цены. Как сообщает «Коммерсант», аналогичные меры ранее анонсировала компания «Нестле»: главной причиной стал резкий рост стоимости какао-бобов на мировых рынках.



Согласно данным Росстата, к концу 2025 года розничная цена на шоколад в среднем выросла на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое стремительное удорожание повлияло на потребительские предпочтения. За девять месяцев 2025 года спрос на шоколадные плитки в натуральном выражении сократился на 15,6%, пишет «Коммерсант».

Контекст

Текущее повышение цен Mars происходит на фоне ужесточения позиции крупнейшего ритейла по этому вопросу. В июле 2025 года компания Х5, владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка», уже приостанавливала закупки Snickers и Twix, объясняя это «несправедливым ценообразованием» и ценами выше рыночных. Тогда ритейлер заявил, что при отсутствии прозрачных условий сотрудничества предпочтёт сделать ставку на локальные бренды.