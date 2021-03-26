MasterCard планирует поднять межбанковские комиссии в e-commerce

С 1 апреля платежная система MasterCard рассчитывает поднять межбанковскую комиссию (IRF) по ряду продуктов. Это коснется, в основном, трансакций без присутствия клиента, узнал «Коммерсантъ» со ссылкой на банки, которых уже уведомили о новых условиях.

Увеличение интерчейнджа для e-commerce будет существенным. «По картам категории Standard он увеличится с 1,1–1,2% до 1,65%, для Gold — c 1,15–1,25% до 1,7%, для Platinum — с 1,58–1,68% до 2,13%, максимальная ставка составит 2,45% по карте Titanium», — уточняет издание.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков полагает, что рост IRF для электронной коммерции приведет к увеличению эквайринговых комиссий банков. По его мнению, повышение составит до 0,5 п.п., банки осторожничают и прогнозируют прирост в 0,1–0,3 п. п..

В то же время для банков-эмитентов, чьи карты используются при интернет-покупках, изменения от MasterCard могут сыграть положительную роль. Во время действия ограничения эквайринговых комиссий в интернет-торговле до 1% банки вынуждено снижали кэшбэки с 1% до 0,5%, а некоторые совсем отказались от них. Теперь банки смогут вернуть кэшбэк на уровень, который был до пандемии. Но, по мнению экспертов издания, в ближайшее такой лояльности от них ожидать не стоит.

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