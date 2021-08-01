Медиакомпании задумались о балансе между кабельным телевидением и стримингом

Disney, WarnerMedia и NBCUniversal пытаются найти баланс между распределением контента для кабельных сетей и стриминговых сервисов, пишет CNBS. Издание отмечает, что тенденция на рынке связана с изменениями форматов трансляций, которые вводят медиакомпании на фоне растущей конкуренции.

Если в 2020 году самой большой проблемой корпоративных СМИ был запуск стриминговых сервисов по подписке, объединяющая дилемма в этом году — понять, каким именно образом распределять контент между различными площадками, пишет CNBS. Медиакомпании пытаются распределить такие форматы как прямые трансляции, театральные постановки и традиционные телевизионные программы между различными площадками.

Разнообразие вариантов для распределения между стримингом и традиционным форматом привело к созданию сложной экосистемы для NBCUniversal. Для трансляции Олимпийских игр компания решила предложить выбор: прямая трансляция, предварительно записанные сюжеты, просмотр в кабельных сетях NBC, приложения с аутентификацией NBC для кабельных абонентов, бесплатные приложениях NBC и другие платформы. Таким образом компания стремится достичь одновременно несколько целей — продвигать свою подписку, а также сохранять и развивать каналы дистрибуции на платном телевидении.

Например, NBCUniversal, Disney и WarnerMedia предпочитают транслировать определенные новости и спортивные соревнования на традиционном кабельном телевидении, одновременно с этим экспериментируя с новыми опциями в стримингах.

CNN+ и NBC News Now в июле заявили, что планируют нанять сотни сотрудников для создания новостей специально для стриминговых передач. Ранее большинство медиакомпаний предлагали стриминги как дополнение к традиционному платному телевидению — именно поэтому так много продуктов получили названия с суффиксом «плюс» — Disney +, Paramount +, Discovery + и другие.

«Это проблема, с которой сталкиваются все эти компании, — сказал медиааналитик LightShed Partners Рич Гринфилд. Главный вопрос заключается в том, чтобы понять, какой контент и где должен транслироваться, а также кто это решает и почему именно таким образом?».

CNBS отмечает, что решения руководителей крупнейших медиакомпаний в конечном итоге приводят к изменениям способов аудитории взаимодействовать с медиаконтентом.

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