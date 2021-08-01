Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Медиакомпании задумались о балансе между кабельным телевидением и стримингом

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Disney, WarnerMedia и NBCUniversal пытаются найти баланс между распределением контента для кабельных сетей и стриминговых сервисов, пишет CNBS. Издание отмечает, что тенденция на рынке связана с изменениями форматов трансляций, которые вводят медиакомпании на фоне растущей конкуренции.

Медиакомпании задумались о балансе между кабельным телевидением и стримингом

Если в 2020 году самой большой проблемой корпоративных СМИ был запуск стриминговых сервисов по подписке, объединяющая дилемма в этом году — понять, каким именно образом распределять контент между различными площадками, пишет CNBS. Медиакомпании пытаются распределить такие форматы как прямые трансляции, театральные постановки и традиционные телевизионные программы между различными площадками. 

Разнообразие вариантов для распределения между стримингом и традиционным форматом привело к созданию сложной экосистемы для NBCUniversal. Для трансляции Олимпийских игр компания решила предложить выбор: прямая трансляция, предварительно записанные сюжеты, просмотр в кабельных сетях NBC, приложения с аутентификацией NBC для кабельных абонентов, бесплатные приложениях NBC и другие платформы. Таким образом компания стремится достичь одновременно несколько целей — продвигать свою подписку, а также сохранять и развивать каналы дистрибуции на платном телевидении.

Например, NBCUniversal, Disney и WarnerMedia предпочитают транслировать определенные новости и спортивные соревнования на традиционном кабельном телевидении, одновременно с этим экспериментируя с новыми опциями в стримингах.

CNN+ и NBC News Now в июле заявили, что планируют нанять сотни сотрудников для создания новостей специально для стриминговых передач. Ранее большинство медиакомпаний предлагали стриминги как дополнение к традиционному платному телевидению — именно поэтому так много продуктов получили названия с суффиксом «плюс» — Disney +, Paramount +, Discovery + и другие.

«Это проблема, с которой сталкиваются все эти компании, — сказал медиааналитик LightShed Partners Рич Гринфилд. Главный вопрос заключается в том, чтобы понять, какой контент и где должен транслироваться, а также кто это решает и почему именно таким образом?». 

CNBS отмечает, что решения руководителей крупнейших медиакомпаний в конечном итоге приводят к изменениям способов аудитории взаимодействовать с медиаконтентом.

Фото: Koshiro K / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как понять, что ваш код украли, и можно ли этого избежать
  2. 2 Эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин пользуется кнопочным телефоном
  3. 3 Оборотная сторона медали: как популяризация e-com дала виток рынку мошенничества
  4. 4 Цифровая база таксистов и ограничение звуковой рекламы: какие законы вступают в силу в августе
  5. 5 Как пройти в бизнес-акселератор
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2021

Акселератор «Газпром Нефти»

01 августа 2021

Smartcity Lab - GovTech акселератор

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма