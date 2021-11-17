Mediascope решила купить измерителя наружной рекламы Admetrix

Технологическая исследовательская компания Mediascope решила приобрести контрольную долю в измерителе наружной рекламы Admetrix. Стороны заключили соответствующее соглашение о намерениях.
Приход Mediascope позволит сделать данные Admetrix «полностью независимыми от игроков рынка», отметили «Коммерсанту» в Russ Outdoor.
Компания уже занимается измерением аудитории ТВ, радио, интернет-сайтов и печатных СМИ. После покупки Admetrix она сможет сравнивать затраты на наружную рекламу с другими типами медиа в единой кросс-медийной системе координат.
Весной Mediascope уже запустила совместный проект с Admetrix по мониторингу рекламных выходов на цифровых щитах, в том числе размещенных по принципу покупки не рекламных мест, а показов рекламы конкретной аудитории. Именно цифровые форматы обеспечивают рост рынка наружной рекламы.
На протяжении нескольких лет Admetrix поставляет данные, которые помогают рассчитывать аудиторию рекламных щитов. Измеритель стал преемником «ЭСПАР-Аналитик» Андрея Березкина, работавшей также при поддержке Russ Outdoor. Информацию «ЭСПАР» он сочетал с закупаемыми «большими данными» о трафике.
Однако зависимость компании от крупнейшего оператора не нравилась другим участникам рынка. Конкуренты Russ Outdoor и рекламные агентства жаловались, что данные Admetrix «дискутируемы».
Для урегулирования ситуации Admetrix обсуждал с конкурентами Russ Outdoor вхождение в капитал. Долю в 1% купила только «Восток-Медиа», но затем она вышла из Admetrix.
По данным АКАР, объем размещений в наружной рекламе в первой половине года вырос до 17,9 млрд рублей по сравнению с периодом прошлого года.
«Качественные и принятые рынком измерения и мониторинг делают рынок транспарентным и дают непредвзятые данные о выходящей рекламе и ее аудитории. Это делает рекламный инвентарь более ценным»,— подчеркнула гендиректор Gallery Мария Комарова.
По словам операционного директора Posterscope Russia Елены Мигун, все измерения приведут к единому знаменателю, что станет логичным и полезным для рынка шагом.
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Фото на обложке: Gubin Yury /
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