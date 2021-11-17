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Mediascope решила купить измерителя наружной рекламы Admetrix

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Технологическая исследовательская компания Mediascope решила приобрести контрольную долю в измерителе наружной рекламы Admetrix. Стороны заключили соответствующее соглашение о намерениях.

Mediascope решила купить измерителя наружной рекламы Admetrix

Приход Mediascope позволит сделать данные Admetrix «полностью независимыми от игроков рынка», отметили «Коммерсанту» в Russ Outdoor.

Компания уже занимается измерением аудитории ТВ, радио, интернет-сайтов и печатных СМИ. После покупки Admetrix она сможет сравнивать затраты на наружную рекламу с другими типами медиа в единой кросс-медийной системе координат. 

Весной Mediascope уже запустила совместный проект с Admetrix по мониторингу рекламных выходов на цифровых щитах, в том числе размещенных по принципу покупки не рекламных мест, а показов рекламы конкретной аудитории. Именно цифровые форматы обеспечивают рост рынка наружной рекламы.

На протяжении нескольких лет Admetrix поставляет данные, которые помогают рассчитывать аудиторию рекламных щитов. Измеритель стал преемником «ЭСПАР-Аналитик» Андрея Березкина, работавшей также при поддержке Russ Outdoor. Информацию «ЭСПАР» он сочетал с закупаемыми «большими данными» о трафике.

Однако зависимость компании от крупнейшего оператора не нравилась другим участникам рынка. Конкуренты Russ Outdoor и рекламные агентства жаловались, что данные Admetrix «дискутируемы». 

Для урегулирования ситуации Admetrix обсуждал с конкурентами Russ Outdoor вхождение в капитал. Долю в 1% купила только «Восток-Медиа», но затем она вышла из Admetrix.

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По данным АКАР, объем размещений в наружной рекламе в первой половине года вырос до 17,9 млрд рублей по сравнению с периодом прошлого года.

«Качественные и принятые рынком измерения и мониторинг делают рынок транспарентным и дают непредвзятые данные о выходящей рекламе и ее аудитории. Это делает рекламный инвентарь более ценным»,— подчеркнула гендиректор Gallery Мария Комарова.

По словам операционного директора Posterscope Russia Елены Мигун, все измерения приведут к единому знаменателю, что станет логичным и полезным для рынка шагом.

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Фото на обложке: Gubin Yury / Shutterstock

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