Лекарства со «Сбер Еаптеки» будет доставлять «Самокат»

Сервис по онлайн-торговле лекарствами «Сбер Еаптека» в октябре планирует запустить пилотный проект по доставке медикаментов через «Самокат». Заказать можно будет только безрецептурные препараты.

Партнерство позволит ускорить доставку лекарств, ведь весь свой ассортимент «Самокат» доставляет за 15 минут. Сейчас покупатели сервиса могут получить срочный заказ в течение 1-2 часов, обычный — в тот же или на следующий день, сообщили «Ведомости».

В ассортименте «Самоката» сейчас нет лекарств. Позднее в приложении появится отдельный раздел для этой категории. Сейчас компания прорабатывает несколько вариантов доставки препаратов, в том числе и «по запросу». При таком формате покупатель сам сможет назначить удобное ему время для получения заказа.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сомневается, что благодаря сотрудничеству с «Самокатом» «Сбер Еаптека» сможет существенно нарастить продажи. При этом у «Самоката» за счет развития новой категории до конца года они могут вырасти примерно на 200 млн рублей, спрогнозировал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Фото: Страница «Самоката» в Facebook