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Сеть клиник «Медси» будет лечить больных коронавирусом
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Анна Оленькова
Сеть частных клиник «Медси» начнет принимать пациентов, больных коронавирусом. Компания перепрофилировала свой многопрофильный стационар в инфекционную больницу. Об этом сообщает пресс-служба «Медси».
Сеть клиник «Медси» будет лечить больных коронавирусомАнна Оленькова
«Прием пациентов в клинической больнице "Медси" в Отрадном начнется в ближайшие дни и будет проходить постепенно. Мощности больницы - 650 коек, на первоначальном этапе будет задействована часть из них», — рассказали в сети.
Больница была дооснащена необходимым медицинским оборудованием, лекарствами и расходными материалами. Все врачи прошли дополнительное обучение по протоколам лечения новой инфекции.
В клинике круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу.
Пациентов будут приниматься по ОМС и ДМС.
Фото: Margarett24 / Shutterstock
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