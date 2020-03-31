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Сеть клиник «Медси» будет лечить больных коронавирусом

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сеть частных клиник «Медси» начнет принимать пациентов, больных коронавирусом. Компания перепрофилировала свой многопрофильный стационар в инфекционную больницу. Об этом сообщает пресс-служба «Медси».

Сеть клиник «Медси» будет лечить больных коронавирусом
«Прием пациентов в клинической больнице "Медси" в Отрадном начнется в ближайшие дни и будет проходить постепенно. Мощности больницы - 650 коек, на первоначальном этапе будет задействована часть из них», — рассказали в сети.

Больница была дооснащена необходимым медицинским оборудованием, лекарствами и расходными материалами. Все врачи прошли дополнительное обучение по протоколам лечения новой инфекции.

В клинике круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу.

Пациентов будут приниматься по ОМС и ДМС.

Фото: Margarett24 / Shutterstock

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