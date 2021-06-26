Жители мегаполисов спасались от аномальной жары на пляжах и природе

В период с 19 по 23 июня спрос на поездки до пляжей вырос на 157% по сравнению с ситуацией неделей ранее, следует из внутренних данных Ситимобил в Москве. В Санкт-Петербурге аналогичный спрос вырос на 166%.

Сервис городской мобильности Ситимобил и онлайн-ретейлер Самокат провели исследование среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов, чтобы выяснить, как россияне спасаются в аномальную жару.

В Москве самыми популярными местами для пляжного отдыха стали открытый бассейн «Чайка» и пляж около Речного вокзала — на них приходится 79% от всех поездок на городские пляжи. В Петербурге самыми популярными летними местами оказались пляж Крестовского острова и Охта Парка.

Для более чем для половины опрошенных обязательным условием летних поездок стало наличие кондиционера в машине (52%). Восемь из десяти человек всегда просят водителя включить кондиционер в жаркую погоду.

Почти половина горожан (42%) пытается уехать на природу, каждый пятый планируют поездки на внутрироссийские курорты. Более трети опрошенных (38%) продолжают ждать открытия границ с курортными странами, поэтому не пока не уходят в отпуск.

В условиях аномальных температур люди значительно чаще покупают мороженое и охлаждающие напитки. Результаты исследования показали, что за последнюю неделю спрос на мороженое в Самокате вырос на 46%, на соки — на 24%, на воду — 23%, на газированные напитки — 13%.

По данным Гидрометцентра, 23 июня в Москве был установлен новый температурный максимум июня. Между 14:00 и 15:00 часами воздух прогрелся до 34,8 градуса Цельсия, что побило рекорд 21 июня 1901 года (34,7 градуса).

Гидрометцентр назвал причиной жаркой погоды мощный гребень субтропического антициклона, вытянувшийся над территорией европейской части России со стороны Иранского нагорья.

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Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock