Китайская Geely купила производителя смартфонов Meizu

Китайский автоконцерн Geely купил производителя смартфонов Meizu. Приобретение позволит Geely усилить собственную экосистему и внедрять технологичное программное обеспечение в выпускаемые машины.

О сделке, сумма которой не раскрывается, пишет газета South China Morning Post. Газета уточняет, что сделка уже прошла через китайского антимонопольного регулятора.

Meizu переходит под управление Hubei Xingji Shidai Technology, которую основал глава Geely Эрик Ли. Он купил 79,09% акций Meizu у ее основателя Джека Вона и Taobao China Software, которое является подразделением Alibaba Group.

Аналитик рассказал газете, что доля Meizu на рынке смартфонов материкового Китая в последние годы была на уровне ниже 1%.

Компания-покупатель – Xingji Shidai – собирается использовать базу и решения Meizu для усиления автомобильной экосистемы Geely, чтобы внедрить в нее технологичные функции.

«Основной тенденцией в ближайшем будущем будет создание пользовательских экосистем и предоставление пользователям более удобных, интеллектуальных и бесшовных многоэкранных возможностей», – приводит газета выдержку из заявления Geely.

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